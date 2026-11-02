Al menos 15 turistas que habían desembarcado de un crucero en Ushuaia llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con síntomas de intoxicación luego de viajar desde Tierra del Fuego en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas.

La situación obligó a desplegar un operativo sanitario que comenzó alrededor de las 20:30 del sábado y se extendió hasta las 2 de la madrugada del domingo, mientras los pasajeros afectados eran evaluados a medida que arribaban al aeropuerto.

Personal de Sanidad les brindó asistencia médica e hidratación. De los 15 afectados, ocho necesitaron medicación, pero ninguno presentó un cuadro que hiciera necesario su traslado a un hospital. Todos permanecieron fuera de peligro tras recibir atención.

Habían desembarcado de un crucero en Ushuaia

Los primeros datos permitieron establecer un antecedente común entre los pasajeros: antes de abordar los vuelos hacia Buenos Aires, habían desembarcado de un crucero en la capital fueguina.

Entre las personas afectadas había turistas provenientes de Francia, Alemania, Australia y Noruega.

Al puerto de Ushuaia habían arribado dos cruceros, uno de origen noruego y otro chileno. Hasta el momento no se pudo determinar en cuál de las dos embarcaciones habían viajado los pasajeros que posteriormente presentaron síntomas.

Los turistas señalaron además que durante la travesía habían recibido viandas que contenían atún y pollo. A partir de esos testimonios, una de las hipótesis bajo análisis es que algún alimento consumido antes de los vuelos pudiera estar relacionado con los cuadros registrados.

Sin embargo, el origen de la intoxicación todavía no fue determinado, por lo que las autoridades continúan con las averiguaciones para establecer qué provocó los síntomas.

El operativo sanitario finalizó durante la madrugada después de asistir a los pasajeros de los tres vuelos procedentes de Ushuaia. Ninguno de los 15 turistas requirió hospitalización.