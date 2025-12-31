Salud de la Provincia de Río Negro difundió una serie de recomendaciones para garantizar un cierre de año seguro y saludable. El ministerio hizo hincapié en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), en la seguridad integral y en la responsabilidad ciudadana durante las celebraciones de fin de año.

Uno de los puntos centrales es la seguridad alimentaria: se recomienda mantener la higiene estricta de manos, superficies y utensilios antes y después de manipular alimentos. Además, se insta a comprar conservas y productos de mar únicamente en puestos habilitados, verificando etiquetas con registros sanitarios y fechas de vencimiento vigentes. Los productos frescos deben conservarse siempre sobre hielo para evitar riesgos de contaminación.

Asimismo, recordó que es fundamental evitar la contaminación cruzada, separando carnes crudas de otros alimentos en la compra, almacenamiento y preparación. También se recomienda no lavar pollo ni carnes crudas antes de cocinarlos, para impedir la propagación de gérmenes en la cocina. Los alimentos deben cocinarse completamente y las preparaciones no deben permanecer más de una hora a temperatura ambiente, especialmente en días de calor intenso.

Respecto al manejo de productos específicos, se aconseja revisar que la cáscara de los huevos esté limpia y entera, lavarlos solo justo antes de usarlos y cocinarlos hasta que queden firmes. Las preparaciones con huevo, mayonesas, salsas o cremas deben mantenerse refrigeradas en todo momento. Ante cualquier duda sobre el estado de un alimento, la recomendación es descartarlo de inmediato para proteger la salud familiar.

Otro eje de las recomendaciones es el consumo de alcohol. El Ministerio sugiere alternar su ingesta con agua o jugos, evitar juegos que incentiven el consumo excesivo y recordar que niños, adolescentes y personas gestantes o en período de lactancia no deben consumir bebidas alcohólicas. Se promueve además la figura del conductor designado: quien conduce debe mantener consumo cero de alcohol para garantizar la seguridad vial.

En el contexto de la temporada estival, se subraya la importancia de prevenir el golpe de calor. Se recomienda hidratarse cada 30 minutos con agua segura, evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas y utilizar protector solar con factor superior a 50. Para quienes realicen actividades al aire libre o acampen, se recuerda hacerlo solo en lugares habilitados, mantener la comida en recipientes herméticos y evitar zonas de matorrales para prevenir el contacto con roedores y el riesgo de Hantavirus.

Las recomendaciones también abarcan la seguridad en piletas y espacios naturales. En los hogares, los niños deben estar siempre supervisados por un adulto y el agua debe mantenerse limpia mediante control de cloro y renovación periódica. Se sugiere tapar las piletas luego de su uso para prevenir accidentes y el desarrollo de bacterias u hongos. En playas y ríos, es imperativo respetar las banderas de peligro, bañarse solo en áreas permitidas con guardavidas y tener especial precaución en zonas de acantilados.

Finalmente, Salud recordó que la prevención es un compromiso colectivo. Ante síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso o diarreas persistentes, se debe solicitar ayuda médica de inmediato. Siguiendo estas pautas de seguridad alimentaria, ambiental y vial, los rionegrinos podrán disfrutar de un cierre de año con bienestar y salud, priorizando el cuidado mutuo en cada comunidad.

