El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por vientos fuertes que afecta a gran parte de la provincia de Neuquén durante este sábado 18 de abril, en el marco de un escenario de inestabilidad que impacta a varias regiones de la Argentina. Ante este escenario, que tiene lugar en medio del otoño austral, piden precaución a la hora de circular en las rutas neuquinas

De acuerdo al SMN, el fenómeno predominante será el viento del sector oeste, con velocidades sostenidas que oscilan entre 40 y 65 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 y llegar hasta los 100 km/h.

Niveles de alerta y zonas afectadas por los vientos

El SMN emitió alertas de nivel amarillo para amplias áreas de la provincia de Neuquén, lo que implica fenómenos con capacidad de daño y posibles interrupciones momentáneas de actividades cotidianas.

Alerta naranja para la zona cordillerana

En sectores cordilleranos, en tanto, rige una alerta de mayor intensidad (naranja e incluso reportes de nivel rojo en algunos puntos), debido a la combinación de viento fuerte con lluvias persistentes y posibles nevadas en zonas elevadas.

Qué pasa con el viento en la zona del Alto Valle y Zapala

En regiones como el Alto Valle y el centro neuquino, las ráfagas podrían alcanzar o superar los 100 km/h, mientras que en localidades como Zapala se esperan picos cercanos a los 110 km/h en los momentos más intensos del día.

Qué recomiendan los especialistas ante el alerta emitida

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con precaución, especialmente en rutas y zonas abiertas.

Como es habitual, pese a la difícil situación que enfrentan sus trabajadores, el organismo continuará monitoreando la evolución del fenómeno y no descarta actualizaciones en los niveles de alerta. Todo dependerá de cómo se desarrollen las condiciones meteorológicas.