Un cartel publicitario cayó sobre el tendido de la línea troncal de distribución de energía eléctrica en el barrio Mariano Moreno. El incidente, provocado por las fuertes ráfagas de viento que se registran en la provincia, generó un corte en el suministro.

Desde CALF aclararon que el personal técnico ya se encuentra trabajando para normalizar el servicio "a la mayor brevedad posible", destacaron en un comunicado.

Piden circular con precaución en la zona

El corte del suministro eléctrico afecta a los semáforos de avenida Mosconi entre Tronador y el puente interprovincial, una zona crítica de circulación durante la tarde. El tránsito en la zona se está complicando, mientras que la maniobra de CALF para restablecer la energía incluye una hidrogrúa y una unidad similar de una empresa de servicios.

Otra zona de la capital neuquina que se encuentra sin servicio eléctrico es el Parque Industrial Neuquén Este. "Nuestro personal operativo ya se encuentra en camino para recorrer las instalaciones, identificar el origen del inconveniente y avanzar con su pronta normalización" destacó la cooperativa en redes sociales.