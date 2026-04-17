En la ciudad de Neuquén, en el marco del 69° aniversario de la Policía provincial, se realizó una exhibición especial denominada Museo Vivo, una recreación inspirada en la Noche de los Museos. La actividad tuvo lugar en la previa del viernes 17 de abril —día central del aniversario— y contó con la participación de cadetes de primer año de la Escuela de Policía, quienes vistieron uniformes históricos para representar distintas etapas de la institución.

La propuesta fue organizada por el área de museo de la fuerza, con el objetivo de mostrar la evolución del rol policial desde la época del territorio nacional hasta la actualidad. Las actividades continúan con un desfile, acto oficial y concierto abiertos al público.

¿Qué es el Museo Vivo de la Policía de Neuquén?

El Museo Vivo es una puesta en escena donde los visitantes pueden ver uniformes históricos “en acción”, utilizados por cadetes que recrean distintas épocas. Según explicó la comisaria a cargo —también licenciada en museología—, la idea fue mostrar cómo cambió la función del policía a lo largo del tiempo, manteniendo el mismo objetivo: el servicio a la sociedad.

“El policía del territorio tenía muchas más funciones y menos especialización que hoy, pero el espíritu de trabajo es el mismo”, destacaron.

¿Qué elementos históricos se pueden ver?

La exhibición incluye una amplia colección de objetos y reliquias:

Uniformes originales y réplicas de distintas épocas

de distintas épocas Documentación histórica del territorio nacional del Neuquén

Un jeep Willys de bomberos de los años 50 y 60 , completamente restaurado

, completamente restaurado Motos antiguas y equipos de criminalística

El primer equipo forense utilizado en la provincia

Muebles originales fabricados por la carpintería de la antigua gobernación

Uno de los aspectos más destacados es el valor simbólico de los uniformes. “Cada efectivo guarda su uniforme como parte de su historia personal, por eso es difícil conseguir donaciones”, explicaron desde el museo.

La importancia de esta exhibición

El evento no solo tiene un valor histórico, sino también social. Permite entender:

Cómo era la vida en el territorio antes de que Neuquén fuera provincia

La evolución de las fuerzas de seguridad

El vínculo entre la institución policial y la comunidad

Además, el clima seco de la región ha favorecido la conservación de documentos y objetos, lo que convierte al archivo en uno de los más importantes sobre la historia institucional local.

Antes de 1955, Neuquén era territorio nacional y dependía del Ministerio del Interior. En ese entonces, los policías tenían funciones más amplias y menos recursos, incluyendo uniformes únicos y talles limitados. Este recorrido histórico permite dimensionar el crecimiento institucional hasta la actualidad.

Las actividades por el aniversario continúan abiertas al público y forman parte de una estrategia para acercar la institución a la comunidad a través de su historia. El museo seguirá recibiendo visitas durante todo el año, especialmente de escuelas y grupos del interior.

¿Dónde y cuándo se puede visitar el museo?

El museo principal de la Policía de Neuquén está ubicado en Corrientes y Montevideo, con horario de atención:

Lunes a viernes de 8 a 15

Visitas especiales y grupales con coordinación previa

También hay espacios en:

Tricao Malal , con enfoque en la historia territorial cordillerana

, con enfoque en la historia territorial cordillerana Mariano Moreno, con una muestra más reducida

¿Qué actividades siguen por el aniversario?

Las celebraciones continúan este viernes 17 de abril, día en que la Policía de Neuquén cumple 69 años, con:

Desfile oficial

Acto institucional

Concierto abierto a la comunidad

Se espera una amplia participación de vecinos y autoridades.