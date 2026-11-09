Un apostador de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, se convirtió en el nuevo millonario del Quini 6 después de acertar los seis números de la modalidad Tradicional y quedarse con un premio superior a los $1.852 millones. La jugada ganadora se registró durante el sorteo número 3.424, realizado este domingo 8 de noviembre.

Los números que cambiaron la suerte del ganador fueron 01, 16, 25, 29, 37 y 43. Con esa combinación, el jugador obtuvo el premio mayor de la primera modalidad del tradicional juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe.

Los números 01, 16, 25, 29, 37 y 43 fueron la combinación ganadora del Tradicional.

En las otras modalidades también hubo movimiento en los pozos. Tanto La Segunda como La Revancha quedaron vacantes, por lo que sus premios principales se acumularon para el próximo concurso. En tanto, el Siempre Sale repartió más de $496 millones entre 266 apostadores que consiguieron cinco aciertos, con un premio superior a los $1,8 millones para cada uno.

De acuerdo con los resultados del sorteo, en La Segunda salieron los números 20, 21, 34, 35, 38 y 39, mientras que en La Revancha la combinación fue 08, 09, 10, 17, 21 y 32. Por su parte, el Siempre Sale tuvo como cifras ganadoras el 07, 14, 31, 36, 42 y 45.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6?

La próxima edición se realizará este miércoles 11 de noviembre, a las 21.15. La expectativa estará puesta en los pozos acumulados de las modalidades que quedaron vacantes, con una suma global estimada superior a los $6.500 millones. Las apuestas podrán realizarse en las agencias oficiales habilitadas hasta las 19.30.