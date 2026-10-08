Este miércoles 7 de octubre se realizó el sorteo N.º 3415 del Quini 6, organizado por la Lotería de Santa Fe. En esta oportunidad, los pozos principales volvieron a quedar vacantes. Los mayores premios se acumularon para el próximo sorteo.

La modalidad Siempre Sale fue la que repartió el premio más importante entre los ganadores. En total, 31 apostadores acertaron cinco números y recibieron $11.920.273,55 cada uno.

Quini 6: los resultados del sorteo 3415 y el pozo acumulado

Los resultados del sorteo 3415 del Quini 6

Tradicional: 03 - 10 - 12 - 14 - 36 - 38

03 - 10 - 12 - 14 - 36 - 38 El pozo de $1.854.657.756** quedó vacante. Hubo **11 ganadores** con cinco aciertos, que recibirán **$3.745.891,64 cada uno.

cada uno. La Segunda: 05 - 12 - 13 - 23 - 24 - 35

05 - 12 - 13 - 23 - 24 - 35 El pozo de $4.932.562.597** quedó vacante. Además, **38 apostadores** acertaron cinco números y obtuvieron **$1.084.337,05 cada uno.

cada uno. Revancha: 06 - 07 - 08 - 39 - 40 - 41

06 - 07 - 08 - 39 - 40 - 41 El pozo de $2.572.821.792 quedó vacante.

quedó vacante. Siempre Sale: 04 - 07 - 19 - 32 - 34 - 42

04 - 07 - 19 - 32 - 34 - 42 Hubo 31 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán $11.920.273,55 cada uno.

con cinco aciertos, que se llevarán cada uno. Premio Extra: 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 23 - 24 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41

03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 23 - 24 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 En esta modalidad hubo 1.549 ganadores, con un premio de $129.115,56 para cada uno.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo N.º 3416 del Quini 6 se realizará el domingo 11 de octubre a las 21:15. Para esa oportunidad, el juego tendrá un pozo acumulado estimado de $11.650 millones, de acuerdo con la información correspondiente al sorteo.

Cómo se juega al Quini 6

Para participar del Quini 6, cada apostador debe elegir seis números del 00 al 45 en una agencia oficial. Con una misma jugada, el participante queda incluido en las modalidades Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra, según las reglas del juego.

Los resultados de cada sorteo determinan qué categorías tienen ganadores y cómo se distribuyen los premios entre los apostadores que acertaron la cantidad de números requerida.