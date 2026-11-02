Los principales pozos de la Lotería de Santa Fe quedaron vacantes este domingo. Ni el Quini 6 ni el Brinco registraron apostadores con seis aciertos, por lo que los premios millonarios se acumularon para las próximas jugadas.

El Quini 6 y sus tres pozos desiertos

El sorteo N° 3.422 del Quini 6 dejó sin dueño las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha.

En la Tradicional salieron el 07, 08, 09, 10, 14 y 41. El pozo de $1.243.482.887** no tuvo ganadores. Hubo 32 aciertos con cinco números, que cobrarán **$1.694.274 cada uno.

En La Segunda los números fueron 02, 04, 16, 24, 27 y 37. El pozo de $1.855.682.086 también quedó vacante.

En la Revancha se cantaron el 00, 02, 14, 23, 29 y 39. Los $800.000.000 en juego no encontraron ganador.

La alegría del Siempre Sale

La excepción de la noche fue la modalidad Siempre Sale, que repartió premios entre 54 ganadores con cinco aciertos. Los números fueron 02, 05, 08, 09, 14 y 40. Cada uno se llevó $9.006.984.

Además, en el Pozo Extra hubo 1.221 ganadores, que cobrarán $163.800 cada uno.

El Brinco también quedó vacante

El Brinco ofrecía un pozo estimado total de $720.000.000. Los números sorteados fueron 05, 10, 15, 23, 27 y 38.

En la ronda de seis aciertos, el pozo de $621.178.158** quedó vacante. Hubo **14 ganadores** con cinco aciertos, que se llevaron **$473.625 cada uno.

Cuándo son los próximos sorteos y cuánto se pone en juego

El Quini 6 vuelve a jugarse el miércoles 4 de noviembre a las 21:15. El pozo acumulado estimado es de $5.400 millones.

Los pozos individuales estimados para esa jornada son:

Tradicional: $1.560.000.000

La Segunda: $2.180.000.000

Revancha: $1.090.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Pozo Extra: $200.000.000

Con estos valores, la suma que quedó vacante entre el Quini 6 y el Brinco supera los $6.100 millones para las próximas jugadas.