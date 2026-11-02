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Sin ganadores

Nadie acertó los seis números: el Quini 6 y el Brinco acumulan más de $6.100 millones para los próximos sorteos

El Quini 6 y el Brinco no tuvieron ganadores con seis aciertos. El pozo acumulado del Quini para el miércoles 4 de noviembre es de $5.400 millones, mientras que el Brinco dejó $621 millones vacantes.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Lunes, 02 de noviembre de 2026 a las 11:07

Puntos clave

  • Quini 6
  • Pozo vacante
  • Premio acumulado

Resumen del artículo

El Quini 6 y el Brinco no tuvieron ganadores con seis aciertos. El pozo acumulado del Quini para el miércoles 4 de noviembre es de $5.400 millones, mientras que el Brinco dejó $621 millones vacantes.
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Nadie acertó los seis números: el Quini 6 y el Brinco acumulan más de $6.100 millones para los próximos sorteos

Los principales pozos de la Lotería de Santa Fe quedaron vacantes este domingo. Ni el Quini 6 ni el Brinco registraron apostadores con seis aciertos, por lo que los premios millonarios se acumularon para las próximas jugadas.

El Quini 6 y sus tres pozos desiertos

El sorteo N° 3.422 del Quini 6 dejó sin dueño las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha.

En la Tradicional salieron el 07, 08, 09, 10, 14 y 41. El pozo de $1.243.482.887** no tuvo ganadores. Hubo 32 aciertos con cinco números, que cobrarán **$1.694.274 cada uno.

En La Segunda los números fueron 02, 04, 16, 24, 27 y 37. El pozo de $1.855.682.086 también quedó vacante.

En la Revancha se cantaron el 00, 02, 14, 23, 29 y 39. Los $800.000.000 en juego no encontraron ganador.

La alegría del Siempre Sale

La excepción de la noche fue la modalidad Siempre Sale, que repartió premios entre 54 ganadores con cinco aciertos. Los números fueron 02, 05, 08, 09, 14 y 40. Cada uno se llevó $9.006.984.

Además, en el Pozo Extra hubo 1.221 ganadores, que cobrarán $163.800 cada uno.

El Brinco también quedó vacante

El Brinco ofrecía un pozo estimado total de $720.000.000. Los números sorteados fueron 05, 10, 15, 23, 27 y 38.

En la ronda de seis aciertos, el pozo de $621.178.158** quedó vacante. Hubo **14 ganadores** con cinco aciertos, que se llevaron **$473.625 cada uno.

Cuándo son los próximos sorteos y cuánto se pone en juego

El Quini 6 vuelve a jugarse el miércoles 4 de noviembre a las 21:15. El pozo acumulado estimado es de $5.400 millones.

Los pozos individuales estimados para esa jornada son:

  • Tradicional: $1.560.000.000

  • La Segunda: $2.180.000.000

  • Revancha: $1.090.000.000

  • Siempre Sale: $370.000.000

  • Pozo Extra: $200.000.000

Con estos valores, la suma que quedó vacante entre el Quini 6 y el Brinco supera los $6.100 millones para las próximas jugadas.

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