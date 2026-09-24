“Argentina con el Papa León”: la canción oficial que acompañará la visita del pontífice

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene canción oficial. La Conferencia Episcopal Argentina presentó este jueves “Argentina con el Papa León”, una composición que fue seleccionada entre las distintas propuestas enviadas desde diferentes puntos del país para acompañar la llegada del pontífice.

La obra pertenece a los hermanos Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, oriundos de Córdoba, y fue elegida por el jurado de un concurso nacional convocado por el Episcopado. La iniciativa buscó reunir composiciones que expresaran la expectativa de las comunidades argentinas frente a la primera visita de León XIV al país.

La convocatoria había sido lanzada el 7 de agosto y estuvo dirigida a compositores argentinos mayores de 18 años. Las obras debían ser originales e inéditas, estar escritas en castellano y tener una duración de entre dos y cuatro minutos. El concurso no estableció un género musical específico y permitió además la incorporación complementaria de lenguas originarias.

Según explicó la Iglesia, se recibieron canciones de niños, jóvenes, adultos y comunidades de distintas regiones del país, con diferentes ritmos y estilos. Las propuestas fueron evaluadas de manera anónima y el proceso de selección se desarrolló durante septiembre.

La canción elegida plantea como ejes la esperanza, la paz, la unidad y la inclusión. Uno de sus conceptos centrales es la idea de una mesa abierta para todos, mientras que el estribillo propone caminar juntos junto al Papa y con Jesús como horizonte. La letra también incorpora referencias a los santos argentinos y a la Virgen de Luján.

Otro de los pasajes de la composición sostiene que “el que sufre es la piedra angular” para construir la Iglesia. De ese modo, la canción incorpora una referencia al acompañamiento de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y al compromiso comunitario.

Desde la Conferencia Episcopal destacaron el trabajo de todos los participantes y expresaron su deseo de que la canción pueda convertirse en una expresión compartida por los argentinos durante la visita. Al mismo tiempo, propusieron generar espacios pastorales donde puedan interpretarse otras de las obras que fueron presentadas al concurso, para conservar el trabajo realizado por sus autores.

La canción será parte de la preparación de la visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El programa oficial incluye actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de encuentros con autoridades, jóvenes, comunidades religiosas y sectores vulnerables.

El Papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y ese mismo día mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Durante los días siguientes visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, celebrará una misa en Buenos Aires y viajará a Córdoba. La agenda también contempla una celebración en Luján antes de su partida del país.

“Argentina con el Papa León” buscará acompañar ese recorrido desde la música y convertirse en una referencia común para las celebraciones vinculadas con la visita. Su mensaje, centrado en caminar juntos, recibir a todos y construir la paz, fue elegido por el Episcopado como la expresión musical para preparar la llegada del pontífice.