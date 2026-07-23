Argentina recibió más de 3,1 millones de turistas extranjeros y batió un récord histórico de 25 años

Argentina registró un récord histórico de turistas provenientes de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio ingresaron 1.434.001 visitantes, el mejor registro de los últimos 25 años, superando incluso el máximo alcanzado en 2019.

En total, el país recibió 3.115.089 turistas extranjeros durante los primeros seis meses del año. De ese total, casi la mitad correspondió a viajeros llegados desde países no limítrofes, lo que refleja un crecimiento del turismo de larga distancia hacia los principales destinos argentinos.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, destacó los resultados y sostuvo que el desempeño responde a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional para fortalecer el turismo receptivo. "Este resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei", afirmó el funcionario.

El crecimiento también se refleja en la temporada invernal. Según datos oficiales, Bariloche lidera la ocupación hotelera con un 85%, seguida por Malargüe, con un 80%, y Tierra del Fuego, con cerca del 70%. Además, Ushuaia continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos por los turistas brasileños.

Las cifras oficiales muestran que el turismo internacional mantiene una tendencia positiva y consolida a Argentina como uno de los destinos más elegidos de la región, impulsado por el crecimiento de visitantes provenientes de mercados extrarregionales y por el desempeño de los principales centros turísticos durante la temporada invernal.