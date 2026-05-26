Margaret Atwood, autora de El Cuento de la Criada, recibió el III Premio de Poesía Joan Margarit en una ceremonia celebrada en la Victoria University de Toronto, donde el rey Felipe VI fue el encargado de entregarle el galardón. El monarca, que ya había distinguido a la escritora canadiense con el Premio Princesa de Asturias hace casi dos décadas, la definió como "una brillante novelista" y una "intelectual comprometida", y afirmó que el premio simboliza "una muestra de gratitud por enseñarnos a leer mejor, a leer nuestro tiempo, a leer nuestras sociedades y a leernos a nosotros mismos".

Atwood aprovechó la ceremonia para llevar el debate más allá de la literatura. En su discurso, titulado "Poesía en tiempos duros", reflexionó sobre el rol de los escritores frente a los autoritarismos: "Cuando los regímenes políticos han cambiado violentamente, los poetas han estado entre los primeros en ser silenciados", afirmó. La autora reivindicó la poesía como un espacio de resistencia en un contexto global que calificó como "incierto" y destacó su capacidad para sostener la esperanza frente al poder y la violencia.

El Premio Joan Margarit es impulsado por la Editorial La Cama Sol, el Instituto Cervantes y la familia del poeta catalán fallecido, y está destinado a distinguir trayectorias destacadas en la poesía mundial. Al cerrar su intervención, Atwood agradeció el reconocimiento y reivindicó la figura de Joan Margarit como una voz fundamental de la literatura catalana.