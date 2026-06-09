La Justicia autorizó la cremación de los restos de Carlos "Indio" Solari, una vez concluidas las actuaciones preliminares que se llevaron adelante tras la muerte del histórico referente del rock argentino. La medida permite a la familia avanzar con el último deseo expresado por el músico antes de su fallecimiento.

La decisión fue adoptada luego de que los investigadores completaran las primeras pericias médicas y administrativas vinculadas al expediente abierto para determinar las causas de la muerte del artista. Según trascendió, el juez de Garantías interviniente dio luz verde al procedimiento luego de recibir los informes correspondientes.

Durante las últimas horas había existido incertidumbre sobre el destino de los restos debido a que la cremación permanecía suspendida hasta que la fiscalía finalizara una serie de actuaciones obligatorias previstas en este tipo de casos. Por ese motivo, el cuerpo había sido trasladado de manera provisoria a un cementerio del sur del conurbano bonaerense mientras avanzaba la investigación.

La autopsia preliminar determinó que Solari falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico, aunque la causa permanecía abierta bajo la figura de averiguación de causales de muerte hasta completar los pasos procesales correspondientes.

La autorización judicial llegó después de una despedida que movilizó a miles de seguidores. Durante más de una jornada, fanáticos provenientes de distintos puntos del país participaron del velorio público realizado en Avellaneda para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.

Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, las muestras de afecto se multiplicaron en todo el país. Hubo homenajes espontáneos, encuentros de seguidores, intervenciones artísticas y mensajes de reconocimiento provenientes de distintos ámbitos de la cultura, la política y la sociedad.

Con la autorización ya concedida, la familia podrá concretar una ceremonia privada para cumplir con la voluntad que el propio Solari había manifestado en vida. El procedimiento se realizará en un ámbito reservado, lejos de la exposición pública que caracterizó las horas posteriores a su muerte.

De esta manera, comienza a cerrarse formalmente el capítulo final de una despedida que convocó a miles de personas y volvió a poner de manifiesto la dimensión cultural que alcanzó el legado del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, cuya obra continúa ocupando un lugar central dentro de la música argentina.