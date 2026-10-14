Lo que comenzó como un anhelo personal de Daniel Sosa, veterano de la Guerra de Malvinas y vecino de Villa La Angostura, hoy avanza como una iniciativa que podría dejar una huella permanente en la localidad. El objetivo es instalar un avión A-4 Skyhawk que participó del conflicto bélico de 1982 y transformarlo en un espacio de homenaje y memoria.

Según explicó Sosa, la propuesta fue sumando apoyos con el paso de los meses. Veteranos, organizaciones civiles e instituciones colaboraron para darle forma al proyecto, aportar respaldo legal y acercar los contactos necesarios dentro de las Fuerzas Armadas.

"Era algo que tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero solo no se podía hacer. Se fueron sumando personas e instituciones que ayudaron a que esto comenzara a hacerse realidad", destacó.

Un trámite que avanzó más rápido de lo esperado

La iniciativa fue presentada en junio ante el Concejo Deliberante de Villa La Angostura, donde obtuvo una declaración de interés municipal. Ese respaldo permitió avanzar con las gestiones formales ante la Fuerza Aérea Argentina.

A partir de allí, el proyecto cumplió con una serie de requisitos vinculados a la custodia de la aeronave, el financiamiento, el transporte y la planificación de la obra, entre otros aspectos técnicos exigidos para la cesión del avión.

Con toda la documentación reunida y la firma del intendente incorporada al expediente, el trámite fue elevado para continuar con las instancias correspondientes.

Un homenaje frente al puente Correntoso

El sitio elegido para emplazar la aeronave no es casual. El proyecto prevé instalarla sobre un morro ubicado junto al puente Correntoso, uno de los sectores más fotografiados y transitados de la región.

La idea es que el avión quede montado en posición de ataque, visible tanto desde la Ruta de los Siete Lagos como desde el río Correntoso, generando un impacto visual que combine memoria histórica y atractivo turístico.

Además, ya existen ofrecimientos de colaboración por parte de empresas locales para participar del traslado de la aeronave, mientras que el municipio asumiría el financiamiento de la infraestructura necesaria para concretar el emplazamiento.

Un reconocimiento a los héroes de Malvinas

Para quienes impulsan la propuesta, el valor del proyecto va mucho más allá de la instalación de una aeronave. La iniciativa busca mantener viva la memoria de quienes participaron en el conflicto y generar un espacio de reconocimiento para los veteranos y los caídos.

"Esto va a hacer mucho ruido, pero ruido patriótico", resumió Sosa al referirse al impacto que podría tener la obra.

Con el acompañamiento de la Unión de Familiares de Caídos en Malvinas, el Centro de Veteranos de Neuquén y distintas instituciones, el proyecto continúa avanzando y podría convertir a Villa La Angostura en uno de los pocos destinos del país en exhibir una aeronave vinculada directamente a la gesta de Malvinas.