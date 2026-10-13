La producción local de Villa La Angostura volvió a tener su espacio en Bariloche a la Carta 2026 (BALC), el encuentro gastronómico que reúne cada año a emprendedores, productores y referentes del sector de toda la región. En esta edición, diez emprendimientos angosturenses participan del evento acompañados por la Municipalidad local.

Del 9 al 12 de octubre, la ciudad de San Carlos de Bariloche se convirtió una vez más en el punto de encuentro de productores regionales, ofreciendo un espacio para la promoción, comercialización y difusión de propuestas gastronómicas y productos con identidad patagónica.

Los emprendimientos que representaron a Villa La Angostura en esta edición son Sendero de Lupinos, Séptimo Becú, Cerro Nevado, Arepaz Viajeras, Savia Bruta, 7 Elementos, De Mary, Sendero, El Bocado e Istmo Hueni.

Del productor al consumidor

Para muchos de ellos, la participación en BALC ya forma parte del calendario anual. Es el caso de Facundo Milanessi, referente de El Bocado, quien destacó el valor que tiene este encuentro para los productores de la región.

"Este año nos encuentra por sexto año consecutivo desde el corte de la pandemia en una feria que se caracteriza por ser representativa de la zona, con sus propuestas gastronómicas y fundamentalmente con un gran mercado de productos de diferentes emprendedores. La afluencia de público ha sido sumamente importante y es muy gratificante recibir el cariño de los clientes habituales que esperan año a año nuestra visita y nos recuerdan", destacó.

Además de la posibilidad de encontrarse cara a cara con quienes consumen sus productos, los emprendedores coinciden en que la feria se ha convertido en una vidriera clave para abrir nuevas oportunidades comerciales.

En ese sentido, Sebastián Portanova, de Istmo Hueni, remarcó la importancia que tiene el evento para ampliar mercados y proyectar el trabajo local más allá de la región.

"Es importante también como nexo para la generación de relaciones comerciales para los que tenemos habilitaciones nacionales, ya que es una feria visitada por comerciantes de varias provincias y esto permite que desde Villa La Angostura lleguen productos a diversos puntos del país y podamos posicionarnos cada vez con mayor firmeza", sostuvo.

El acompañamiento municipal

Desde el municipio señalaron que la presencia de estos emprendimientos representa una oportunidad para visibilizar la calidad y diversidad de la producción local, fortalecer los canales de comercialización y generar nuevos vínculos comerciales que contribuyan al crecimiento de la economía regional.

Más allá de las ventas y los contactos que puedan surgir durante estos días, la participación en Bariloche a la Carta también refleja el crecimiento de un sector emprendedor que sigue ganando espacio y llevando el nombre de Villa La Angostura a uno de los escenarios gastronómicos más importantes de la Patagonia.