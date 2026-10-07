Bloquearon siete plataformas de apuestas ilegales que permitían el acceso de menores

Siete plataformas clandestinas de apuestas online fueron bloqueadas en la Ciudad de Buenos Aires luego de una investigación que detectó que funcionaban sin controles de identidad y permitían el acceso de menores de edad.

La pesquisa fue encabezada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y permitió establecer que los sitios no funcionaban de manera aislada, sino que formaban parte de estructuras organizadas destinadas a explotar ilegalmente el juego online.

Uno de los puntos que encendió las alarmas fue la ausencia de mecanismos para comprobar la edad de los usuarios. De esta manera, niños y adolescentes podían ingresar a las plataformas y apostar sin atravesar filtros de validación. La situación representa un riesgo particular frente al crecimiento de la problemática de la ludopatía y el acceso de menores a las apuestas por Internet.

Se hacían pasar por plataformas autorizadas

A través de tareas de fiscalización, monitoreo y rastreo digital, LOTBA también detectó que algunos de los sitios simulaban la identidad de marcas habilitadas legalmente. El mecanismo buscaba generar confianza entre los usuarios para luego dirigirlos hacia entornos clandestinos que operaban por fuera de los controles establecidos para las plataformas autorizadas.

La investigación preliminar estuvo a cargo de LOTBA, organismo presidido por Jesús Acevedo, mientras que las medidas fueron ejecutadas por la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas.

Las órdenes para impedir el acceso a los siete sitios fueron dispuestas por los Juzgados Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, N.º 19 y N.º 21, encabezados respectivamente por los jueces María Julia Correa, Agustín Riggi y Paula Núñez Gelves.

El foco sobre el acceso de menores a las apuestas

La ausencia de controles de edad se convirtió en uno de los elementos centrales de la investigación. A diferencia de los operadores habilitados, que deben cumplir requisitos de identificación y mecanismos de control, las páginas investigadas permitían el ingreso sin verificar quién estaba detrás de la cuenta.

Por ese motivo, la estrategia de fiscalización y persecución penal apunta especialmente contra los operadores que facilitan el acceso de niños, niñas y adolescentes al juego ilegal.

Tras el bloqueo de estas siete plataformas, LOTBA continuará con el monitoreo de la oferta de apuestas online y el rastreo de sitios que operen sin autorización en coordinación con otras áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.