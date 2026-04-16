Romina Giorno es oriunda de Capital Federal pero hace tiempo que realiza expediciones especiales en varios puntos de la Patagonia. Uno de ellos es el lago Traful, donde todos los años desarrolla su especialidad: la fotografía subacuática.

El lago sumergido es el escenario ideal para esta actividad. "La primera vez que fui al lago Traful fue hace varios años y me encantó, tuve una experiencia hermosa", relató en diálogo con Entretiempo por AM550. Romina formó junto con su pareja una escuela de buceo en Buenos Aires. "Llevamos grupos y yo me enfoco casi siempre en la fotografía, mientras que Juan está a cargo de la parte de buceo. Para mí es como un Disney sumergido", definió.

Las excursiones las realizan en febrero y marzo. (Foto: Romina Giorno)

Estas excursiones se repiten año a año, generalmente en febrero o marzo. Romina explicó que algunos árboles están caídos "pero muchos están intactos, con raíces visibles entre las piedras, incluso verticales. Con el tiempo empiezo a reconocerlos y me gusta ver cómo se mantienen año a año, es como una historia congelada en el tiempo". El fondo del lago quedó moldeado de esa forma luego de un desplazamiento de terreno en 1960. "Es uno de los pocos lugares del mundo donde se ve esto, y es maravilloso que esté en Argentina. Es importante que se conozca, pero también que se cuide" resaltó la fotógrafa.

La pasión por la fotografía subacuática la llevó a recorrer el mundo

Recibida de arquitecta y con varios años en esa actividad, el interés por retratar los paisajes submarinos la atrapó durante un viaje a México. "La primera vez bajé con una cámara compacta. Fue una experiencia increíble en Cozumel, el segundo arrecife de coral más grande del mundo, y cuando vi todo lo que había ahí abajo supe que necesitaba una cámara profesional. Ahí empecé a profundizar en la fotografía submarina, en los equipos y en los cuidados que requiere", narró.

Destacó que las características del medio hacen que cada imagen sea única. (Foto: Romina Giorno)

También repasó un viaje reciente en Bahamas "buceando con tiburones martillo, que son de mis preferidos. También nadé con orcas. Me gustaría ver cachalotes en mar abierto, pero es complejo porque hay que considerar temporadas, regulaciones y condiciones adecuadas".

En cuanto a los elementos necesarios para lograr cada imagen, explicó que usan estancos, compartimentos herméticos donde se colocan la cámara y los lentes. "En Traful uso gran angular para captar el bosque completo, con un puerto de cúpula. Todo está sellado para evitar filtraciones y permite manipular completamente la cámara bajo el agua", precisó.

Las primeras imágenes las tomó en México. (Foto: Romina Giorno)

Aunque a nivel profesional se requiere usar equipamiento especializado, Romina aclaró que se pueden hacer imágenes con cualquier tipo de cámara. "Hoy hay estancos incluso para celulares. En mi caso, como quise dedicarme a esto, fui avanzando en el equipo, pero se pueden lograr cosas increíbles con lo que uno tenga", aclaró.

Giorno destacó que "todos los años, entre septiembre y octubre, vamos a la Polinesia Francesa, donde nadamos con ballenas jorobadas. Es una experiencia increíble y muy regulada: grupos chicos, protocolos estrictos y distancias definidas".

Una de sus obras fue destacada en el Mundial de Fotografía Submarina de 2021

50 fotógrafos de todo el mundo participaron del certamen organizado por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, y Romina logró el 15º lugar con el retrato de un gusano de fuego. "El mundial se hizo en Portugal y es presencial: las fotos se toman durante la competencia y no se pueden editar. Fue muy enriquecedor conocer a otros fotógrafos del mundo", relató.

Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Las Grutas y los bosques de macroalgas de Ushuaia son algunos de los destinos argentinos que retrató. (Foto: Romina Giorno)

En cuanto a lo que transmite la inmensidad de las profundidades, Romina reflexionó que "las sensaciones cambian con la experiencia. Al principio hay adrenalina, miedo y mucho enfoque en el equipo y la respiración. Con el tiempo, cuando uno se siente más cómodo, aparece algo muy especial. Para mí es una meditación. Cuando estoy con la cámara, es como estar en otro planeta, me maravillo con todo".

"Recuerdo una experiencia en el bosque de Traful: mientras filmaba, imaginaba la música del video, algo misterioso, como de película. Es una sensación increíble, cuesta salir del agua. Pero primero hay que atravesar esa etapa inicial de aprendizaje y adaptación" concluyó.

La entrevista completa: