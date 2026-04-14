En el corazón de la cordillera neuquina, en Caviahue, una historia que comenzó casi por casualidad terminó convirtiéndose en un proyecto de vida. Esther Medina y Flavio Duplatt están al frente de Geoexperiencias Caviahue, una propuesta que invita a redescubrir el paisaje desde una mirada diferente: la geología como puente entre la ciencia, la emoción y el turismo.

Todo comenzó en 2021, cuando la pareja regresaba de un viaje por Sudamérica en motorhome y decidió hacer una breve parada en el destino. El plan era quedarse apenas tres días, pero el entorno los cautivó por completo. La fuerza del paisaje, la tranquilidad y una geología sorprendente en cada rincón hicieron que ese paso fugaz se transformara en un nuevo comienzo.

Esther, de origen español, es licenciada en Geología y diplomada en Geoturismo, mientras que Flavio, oriundo de Chubut, se convirtió en el primer prestador turístico de geoturismo en la provincia. Ambos provienen del ámbito petrolero, pero encontraron en este rincón patagónico la oportunidad de reconvertir su conocimiento en una experiencia turística innovadora.

Su propuesta se desarrolla en escenarios impactantes como el Parque Provincial Copahue, donde destacan los bosques de araucarias, cascadas de aguas ácidas, lagos de tonalidades cambiantes y la presencia imponente del volcán Copahue, el más activo del país. Cada estación aporta su propia identidad, desde el deshielo primaveral hasta los colores cálidos del otoño.

A través de Geoexperiencias Caviahue, invitan a vivir el paisaje de manera integral. “No se trata solo de observar, sino de comprender”, sostienen. Las salidas incluyen propuestas sensoriales donde los visitantes pueden tocar rocas, percibir aromas, escuchar sonidos naturales y hasta degustar frutos locales. Todo en grupos reducidos, con un enfoque personalizado que prioriza el contacto con la naturaleza y el disfrute sin apuros.

El crecimiento del emprendimiento también refleja una transformación en el perfil del turista. Tras la pandemia aseguran, que hay una mayor búsqueda de experiencias auténticas y de conexión real con el entorno, una tendencia que su propuesta logra capitalizar.

Además, el proyecto se integra a la comunidad local mediante una lógica colaborativa: recomiendan prestadores, promueven productos regionales y contribuyen a fortalecer la economía circular de la zona. También destacan el acompañamiento indirecto del Estado provincial a través de capacitaciones y programas como “Viaja Neuquén”, así como mejoras en infraestructura vial.

Con la mirada puesta en el futuro, Esther y Flavio buscan posicionar a Caviahue como un destino internacional y generar conciencia sobre el cuidado ambiental. “Nuestro mayor orgullo es que quienes nos visitan se conviertan en embajadores del lugar”, afirman.

Actividades y propuestas

Las experiencias incluyen recorridos por los principales atractivos de la región, entre ellos:

Salto del Agrio

Cascadas del Agrio

Riscos Bayos

Laguna Hualcupén

Laguna y Cascada Escondida

Puente de Piedra

Circuito termal Las Máquinas y Copahue

Caminatas interpretativas hasta el hito fronterizo con Chile

Trekking nocturnos

Las excursiones se realizan durante la temporada primavera-verano, de octubre a mayo, con salidas diarias. Los ascensos comienzan a las 7:30, mientras que otras travesías parten desde las 9, adaptándose a las condiciones climáticas. Las actividades están pensadas para grupos reducidos de hasta diez personas, incluyendo viajeros solos, parejas, familias y adultos mayores. Además, las experiencias pueden realizarse en español, inglés, francés y portugués.

Para más información o reservas, se puede contactar vía WhatsApp (2281493909 / 2975146809), Instagram (@geoturismo.caviahue) o a través del sitio web oficial.