Neuquén vuelve a posicionarse como una de las provincias más elegidas del país a la hora de pensar en descanso y escapadas. Según un relevamiento de tendencias de búsqueda en Google, Villa Traful se ubicó como el destino más buscado por los argentinos para vacacionar, liderando el ranking y superando a reconocidos puntos turísticos tanto del país como del exterior.

El informe, que se viralizó en redes sociales y se basa en el análisis de búsquedas realizadas por usuarios argentinos, colocó a la localidad neuquina por encima de destinos consolidados como Florianópolis, Aspen, Puerto Madryn, Curazao, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, una señal clara del creciente interés por los paisajes patagónicos.

Ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, Villa Traful se destaca por su entorno natural privilegiado, el lago de aguas cristalinas que lleva su nombre, los bosques nativos y un perfil de turismo sustentable y de baja escala, factores que resultan cada vez más valorados por quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y experiencias alejadas del turismo masivo.

Desde el sector turístico señalan que este tipo de indicadores digitales suelen anticipar una alta demanda de visitantes, especialmente durante la temporada de verano. En ese sentido, el posicionamiento de Villa Traful refuerza las expectativas de ocupación y vuelve a poner en agenda la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura, los servicios y la promoción de los destinos neuquinos.

El liderazgo de la localidad en las búsquedas también confirma el protagonismo que Neuquén viene ganando en el mapa turístico nacional, impulsado por su diversidad de paisajes, la conectividad regional y una oferta que combina naturaleza, aventura y descanso.

Con este reconocimiento, la provincia consolida su lugar entre las más elegidas del país y demuestra que sus destinos no solo atraen visitantes, sino que marcan tendencia en las preferencias de los argentinos al momento de planificar sus vacaciones.