Bruno espera su prótesis craneal y su familia organiza un bingo para continuar el tratamiento

Bruno, el bebé de General Roca que necesita una prótesis craneal para tratar una plagiocefalia severa, está a punto de comenzar una nueva etapa de su tratamiento. El casco especial partirá este lunes desde Buenos Aires y su familia espera recibirlo durante los próximos días.

Una vez que llegue, el pequeño deberá utilizarlo 23 horas por día durante cuatro meses, mientras los profesionales realizan controles periódicos para evaluar la evolución de la asimetría craneal.

Mientras esperan el dispositivo, sus padres comenzaron a organizar un bingo solidario para el 15 de noviembre, con el objetivo de reunir dinero para afrontar los gastos médicos y de seguimiento que todavía quedan por delante.

Brenda Natali, mamá de Bruno, explicó que por la edad del bebé y el avance de la plagiocefalia no realizarán el período progresivo de adaptación que suele indicarse al comenzar este tipo de tratamiento. El uso del casco comenzará directamente durante 23 horas diarias.

Cuatro meses de tratamiento y un nuevo estudio

Durante esta primera etapa, Bruno deberá permanecer bajo seguimiento de los profesionales que llevan adelante su tratamiento. Parte de los controles podrán realizarse mediante teleconsultas, lo que permitirá a la familia evitar viajes mensuales desde General Roca hasta Buenos Aires.

Sin embargo, una vez cumplidos los cuatro meses deberán regresar para realizarle un nuevo escaneo de la cabeza. Ese estudio permitirá medir cuánto se logró corregir la asimetría y establecer si Bruno puede finalizar el tratamiento o necesita continuar utilizando el casco.

Según explicó su familia, los especialistas les anticiparon que, debido a la edad del bebé, no sería posible alcanzar una corrección total y plantearon como objetivo lograr una mejoría cercana al 65%.

El tratamiento también puede generar algunos inconvenientes durante los primeros meses. Brenda contó que los médicos les advirtieron que el uso prácticamente permanente del casco podría provocar irritaciones en la piel, por lo que posiblemente deban adquirir cremas y otros productos específicos para su cuidado.

“Es medio largo y un poquito complicado, más de lo que nosotros pensábamos”, reconoció la mamá.

Un bingo para ayudar a Bruno

Frente a los gastos que deberán afrontar durante los próximos meses, la familia decidió organizar un bingo solidario para el 15 de noviembre.

Todavía resta definir el lugar donde se realizará y el valor de los cartones, pero ya comenzó la búsqueda de comercios, emprendimientos y vecinos que puedan aportar premios.

“Estamos buscando aquellos comerciantes que quieran donar algún premio, algún emprendimiento o lo que sea para poder poner varios premios para el bingo”, explicó Brenda.

El dinero recaudado será destinado a cubrir los gastos relacionados con el seguimiento médico, los cuidados necesarios durante el uso de la prótesis y el futuro viaje a Buenos Aires para realizar el estudio que determinará los resultados del tratamiento.

Quienes quieran colaborar con premios para el bingo solidario pueden comunicarse con la familia a los teléfonos 2984-333540 y 2984-503869.

Mientras avanza la organización de la actividad, la familia espera ahora la llegada del casco a General Roca para que Bruno pueda comenzar cuanto antes los cuatro meses de tratamiento.