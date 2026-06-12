Los usuarios de Facebook, Messenger e Instagram de distintos países como la Argentina, el Reino Unido, Canadá, Filipinas, España, Estados Unidos y Hungría informaron que no pueden acceder a la plataforma de redes sociales propiedad de Meta, tanto desde la aplicación como desde el sitio web.

Los problemas comenzaron a afectar a la plataforma propiedad de Meta alrededor de las 10 cuando los usuarios tuvieron dificultades para cargar las publicaciones y recibieron un mensaje de “página no encontrada” o “error inesperado”.

Algunas personas reportaron que fueron desconectadas, no pueden iniciar sesión o tuvieron problemas para ver comentarios.

El sitio especializado DownDetector registró más de 41.500 informes de que la red social estaba caída.

También parece estar ocurriendo un problema que afecta a la página de inicio de Meta, que muestra un mensaje de error.

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