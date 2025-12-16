Este lunes cerca del mediodía, YouTube experimentó una caída masiva que afectó a usuarios en Argentina y en varios países de la región, quienes reportaron dificultades para ingresar a la plataforma y reproducir videos.

Los primeros avisos sobre la interrupción surgieron en plataformas especializadas como Downdetector, donde los reportes se incrementaron rápidamente. A la par, en redes sociales como X (antes Twitter), numerosos usuarios manifestaron errores en la carga de contenidos y bloqueos totales del servicio.

Según información preliminar, la falla no se limitó únicamente a YouTube sino que también impactó en otros productos del ecosistema Google, incluyendo Gemini y otros servicios asociados a la compañía.

Hasta el momento, Google no emitió ningún comunicado oficial que aclare el origen del problema ni cuándo se espera que se restablezca el funcionamiento normal.

Especialistas en tecnología indicaron que la causa podría estar vinculada a problemas técnicos en los servidores o a tareas de mantenimiento no anunciadas previamente. Generalmente, este tipo de incidentes se resuelven en cuestión de horas, aunque no hay confirmación sobre el horario de solución en esta ocasión.

Mientras tanto, los usuarios permanecen a la espera de que YouTube y los servicios afectados vuelvan a operar con normalidad, en una jornada marcada por la alta dependencia digital y la rápida reacción en redes sociales ante cualquier interrupción.