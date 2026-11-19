El Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes se conmemora este jueves 19 de noviembre y se trata de una fecha que llama a visibilizar una problemática que vulnera derechos fundamentales y compromete la integridad física, emocional y psicológica de niños y adolescentes.

En la última década, hubo un incremento constante en la cantidad de menores que sufrieron violencia sexual y solo en cinco años el aumento fue del 91%, según datos de la línea 137 que se publicaron en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el escrito se indicó además que en el Hospital de Clínicas, 8 de cada 10 personas que consultan en el servicio de Sexología dicen que fueron abusadas sexualmente en su infancia y adolescencia, a la vez que se estima que solo el 10% de los abusos se denuncia y, de los casos que se denuncian, al menos la mitad se archiva y apenas uno recibe condena.

El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes incluye los contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto agresor lo usa para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona, de acuerdo con UNICEF, según la cual, en algunos casos se puede tratar de abuso una relación entre un adolescente y un niño/a más pequeño si hay una significativa disparidad en la edad, desarrollo, tamaño o aprovechamiento de ello.

“Es una de las formas de violencia más graves porque afecta a un psiquismo que no está preparado ni para consentir ni para metabolizar lo que sucede. La mayoría de las veces ocurre dentro del entorno de la persona abusada que, cuando quiere hacer la denuncia, suele tener temor a recurrir a la Justicia, por lo complejo del proceso y la falta de recursos. A estas dificultades para denunciar, se sumaría ahora otra capa de complejidad”, alertó la Dra. Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Clínicas (UBA).

Actualmente, se calcula que en Argentina hay cerca de 2.000.000 de chicas y chicos que son víctimas de violencia sexual, de acuerdo con una proyección que realizó Red por la Infancia, difundida por el Centro de Prevención y Atención del Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia (CEPASI).

Además, se estima que, de cada 1.000 abusos sexuales infantiles que se cometen, solo 100 se denuncian, la mitad se archiva y apenas uno recibe condena. Otro estudio arroja que 3,8% de las denuncias son falsas según evaluación psiquiátrica forense.

“Es una de las formas de violencia más graves porque afecta a un psiquismo que no está preparado ni para consentir ni para metabolizar lo que sucede. La mayoría de las veces ocurre dentro del entorno de la persona abusada que, cuando quiere hacer la denuncia, suele tener temor a recurrir a la Justicia, por lo complejo del proceso y la falta de recursos. A estas dificultades para denunciar, se sumaría ahora otra capa de complejidad”, alertó la Dra. Silvia Ongini, psiquiatra infanto-juvenil del Hospital de Clínicas (UBA).

Falsas denuncias de abuso

De acuerdo con el actual Código Penal, denunciar falsamente un delito y dar un testimonio apócrifo ante la autoridad están penalizados (artículos 245 y 275), como también las calumnias e injurias. No obstante, una iniciativa recientemente presentada en el Congreso plantea agravar las sanciones para quienes formulen denuncias falsas. El proyecto propone incrementar las penas de prisión y establecer consecuencias económicas más severas para quienes incurran en este tipo de conductas.

Durante el último Congreso Interdisciplinario de Salud y Justicia, que se llevó a cabo el mes pasado en el hospital escuela de la UBA, se advirtió que la amenaza de sanciones frente a denuncias que se consideren falsas puede generar temor y convertirse en un obstáculo adicional para que, ante la sospecha de abuso sexual, se actúe de manera adecuada.

Los expositores -dos representantes de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños (UFIDISNN), los doctores Emiliano Maserati y Aldo De la Fuente, junto con la Dra. Silvia Ongini-, destacaron la importancia de priorizar la protección de niños y adolescentes, garantizando intervenciones responsables y respuestas judiciales que contemplen sus derechos.

“El diagnóstico de abuso es una conclusión a la que se realiza a partir de múltiples elementos. En general, cuando una denuncia es falsa, suelen encontrarse contradicciones en los síntomas, en el relato y en la actitud del adulto que acompaña a niños y adolescentes. Cuando los profesionales de la salud mental nos encontramos ante casos como estos, debemos documentar y fundamentar nuestra evaluación con un nivel de exhaustividad aún mayor que cuando existe sospecha de abuso”, sostuvo Ongini.

La especialista amplió: “Tenemos la obligación de justificar la ausencia de indicadores directos e indirectos que permitan sostener la hipótesis de la comisión de un delito. Asimismo, existe jurisprudencia en casos en los que se acreditaron denuncias falsas, como el que dictaminó el cese de la tenencia de una progenitora denunciante y el otorgamiento de la tenencia exclusiva al padre, que además inició un reclamo resarcitorio por las consecuencias que el proceso tuvo sobre su salud y la de su hija”.

“El diagnóstico de abuso es una conclusión a la que se realiza a partir de múltiples elementos. En general, cuando una denuncia es falsa, suelen encontrarse contradicciones en los síntomas, en el relato y en la actitud del adulto que acompaña a niños y adolescentes. Cuando los profesionales de la salud mental nos encontramos ante casos como estos, debemos documentar y fundamentar nuestra evaluación con un nivel de exhaustividad aún mayor que cuando existe sospecha de abuso”, sostuvo Ongini.

Prevención y detección

Con respecto a la prevención del abuso, la Dra. Ongini sugirió:

Acompañar a niños y adolescentes en su crecimiento integral y en la apropiación de su propio cuerpo.

Que madres y padres pidan asesoramiento a los pediatras sobre cómo acompañarlos en ese registro.

No quedarse tranquilos con que digan “no” dado que eso es delegar la responsabilidad de defenderse cuando no pueden hacerlo.

Respetar sus “no”: no obligarlos a darles un beso a alguien, sino respetar su subjetividad.

Brindarles herramientas desde los colegios.

Reconocer la gravedad de las violencias que ocurren en entornos digitales, muchas veces minimizadas.

“Cuando se detectan síntomas de abuso, su detección temprana da la posibilidad de impedir que continúe, de contener a la persona e intervenir adecuadamente frente a la situación. Es fundamental que no sea sometida a interrogatorios ni a una revictimización y que se reconozca a la víctima como tal, que no tuvo la responsabilidad ni pudo hacer nada para impedir que el abuso suceda”, culminó la médica.