En abril de 2026, mantener a un hijo en Argentina requirió entre $511.763 y $654.221 mensuales, dependiendo de la edad del niño, según la canasta de crianza publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este indicador incluye tanto los bienes y servicios esenciales como la valorización del tiempo de cuidado adulto.

El desglose por grupos etarios muestra que para menores de un año el costo mensual es de $511.763, para niños de 1 a 3 años sube a $609.574, para quienes tienen entre 4 y 5 años es de $520.413 y alcanza el máximo de $654.221 en el tramo de 6 a 12 años. Estos valores combinan gastos en alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, además de la estimación monetaria del cuidado infantil.

Los bienes y servicios dos pilares de la canasta básica para el INDEC

El Indec divide la canasta en dos componentes principales: los bienes y servicios necesarios para el desarrollo del niño y el costo del cuidado, calculado según las horas requeridas y el valor oficial vigente para el personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

Canasta de crianza en Argentina: mantener un hijo cuesta hasta $654.221 mensuales

Respecto a los bienes y servicios, el valor para un menor de un año es de $166.479 mensual, aumentando a $214.963 para niños de 1 a 3 años, $273.781 para el grupo de 4 a 5 años y $339.626 para quienes tienen entre 6 y 12 años. Estos montos parten de la canasta básica total del Gran Buenos Aires, ajustada con coeficientes específicos según edad y sexo.

Por su parte, el costo del cuidado infantil es el resultado de multiplicar las horas necesarias de atención por el valor hora oficial. En abril de 2026, para menores de un año el costo fue de $345.284 por 147 horas; para niños de 1 a 3 años, $394.611 por 168 horas; para el grupo de 4 a 5 años, $246.632 por 105 horas, y para niños entre 6 y 12 años, $314.595 por 84 horas.

La metodología del Indec utiliza como base la canasta básica total para adultos del Gran Buenos Aires y aplica un coeficiente de adulto equivalente que representa las necesidades energéticas y características de cada grupo etario. La estimación de las horas de cuidado considera la jornada legal y la extensión escolar, diferenciando entre menores de cuatro años, escolares iniciales y primarios.

Además, en hogares con más de un niño o adolescente, se toma como referencia el que demande mayor tiempo de cuidado para calcular el costo total, siguiendo las pautas establecidas en el informe.

El informe técnico destaca que entre abril de 2025 y abril de 2026 hubo un aumento interanual generalizado en los costos de crianza para todos los grupos etarios, reflejando tanto la inflación como el ajuste en las remuneraciones del personal de cuidado infantil. Por ejemplo, el costo para menores de un año subió de $410.524 a $511.763, mientras que para niños de 6 a 12 años pasó de $515.984 a $654.221.