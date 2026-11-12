La Capilla Sagrada Familia de Caviahue se ubica entre árboles y naturaleza, invitando a detener el paso, contemplar la naturaleza y encontrarse con una historia en la que la fe y la solidaridad dejaron su huella. Su arquitectura de montaña, la calidez de sus materiales y los detalles artísticos de su interior la convierten en un espacio singular para la comunidad y para quienes visitan este destino turístico del norte neuquino.

Ubicada en la intersección de la avenida R. Bialous y la calle 8 de Abril, la capilla forma parte del Camino de la Fe neuquino, una propuesta que recorre más de 800 kilómetros desde Ailinco hasta Villa La Angostura y reúne capillas, santuarios, monumentos y otros hitos vinculados con la historia religiosa de Neuquén.

La historia de su construcción tiene un origen solidario. En 2001 llegó al Obispado de Neuquén una donación testamentaria de Angelina Almeida Sarmiento de Fernández, quien había expresado su voluntad de aportar recursos para levantar una capilla en Copahue. Como esa localidad ya contaba con un espacio religioso, sus herederos propusieron destinar el dinero a Caviahue, donde todavía no existía un templo.

Pese a las dificultades económicas en el país en aquel año, finalmente se logró concretar la obra y dotar a la localidad de un lugar de encuentro y espiritualidad.

Luego de su inauguración, el artista plástico y vecino de Caviahue, Tito Geiman, donó el trabajo de realización del mural ubicado al fondo del altar, mientras que Marta Rosauer de Sahores aportó los materiales necesarios para llevar adelante la obra.

Una arquitectura metida en la montaña

La Capilla Sagrada Familia se distingue por una estética rústica y acogedora, en la que la piedra y la madera se integran naturalmente con el entorno cordillerano. Su techo a dos aguas, pensado para las condiciones climáticas de alta montaña, y sus paredes robustas le otorgan una presencia característica de las construcciones de la región.

Al ingresar, los tirantes de madera a la vista y el cielorraso del mismo material transmiten una sensación de calidez. El espacio interior, de dimensiones íntimas, cuenta con bancos de madera distribuidos frente a un sencillo altar de piedra, acompañado por imágenes religiosas y elementos que refuerzan su identidad.

Entre sus expresiones artísticas sobresale el mural que se encuentra detrás del altar. La capilla también se caracteriza por mantener sus puertas abiertas durante el día. Su acceso adaptado para personas con movilidad reducida constituye otro aspecto importante para recibir a distintos visitantes.

La huella salesiana en la historia neuquina

La Capilla Sagrada Familia también permite acercarse a una historia mucho más amplia: la presencia de los misioneros salesianos en la región y su tarea de acompañamiento espiritual y social en distintos parajes de la provincia.

En el territorio del Alto Neuquén, el paisaje de montañas y valles fue testigo de la labor de sacerdotes como Domingo Milanesio, conocido como Patiru Domingo; Marcelo P. Gardin; Florindo Zandonella; Mateo Gavatto; Bartolomé Panaro, primer párroco de Chos Malal, y Pedro Martinengo.

A través de la construcción de capillas, la predicación y el acompañamiento de las comunidades, estos misioneros contribuyeron a consolidar espacios de encuentro, solidaridad y fraternidad. Su tarea se vinculó con un proceso social que también tuvo como protagonistas a las colectividades chilenas de la Colonia Malbarco.

Caviahue y Copahue: las propuestas todo el año

La visita a la capilla puede convertirse en una excelente oportunidad para descubrir los atractivos turísticos de Caviahue y Copahue, dos destinos que ofrecen propuestas durante todo el año y combinan naturaleza, aventura, descanso y bienestar.

Durante la temporada estival, uno de los principales atractivos es el complejo termal de Copahue, habilitado habitualmente entre diciembre y abril. Allí se pueden disfrutar aguas mineromedicinales, vapores, fangos y lagunas termales, en un entorno natural reconocido por sus propiedades terapéuticas.

Otros escenarios para disfrutar son el lago Caviahue y la laguna Hualcupén, ideales para realizar paseos costeros, observar aves y contemplar los bosques de araucarias milenarias. Para quienes buscan experiencias más exigentes, el ascenso al volcán Copahue ofrece una alternativa de aventura que requiere planificación y las autorizaciones correspondientes.

Durante el invierno, Caviahue se transforma en un destino de nieve. El centro de esquí Caviahue Ski Resort propone actividades de esquí y snowboard, además de excursiones en motos de nieve, raquetas y vehículos oruga para descubrir distintos sectores de la montaña.

A lo largo del año, las fiestas populares y los encuentros también forman parte de la identidad local. La Fiesta Provincial del Piñón, la Fiesta de la Cerveza Artesanal y la Semana Termal son algunas de las propuestas que permiten conocer las tradiciones, la gastronomía y la cultura de la región.