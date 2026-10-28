Villa Traful suele asociarse con senderos, miradores y paisajes de postal. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a sumar una propuesta diferente: conciertos en un espacio íntimo donde la cercanía entre artistas y público transforma cada presentación en una experiencia especial. En noviembre, la capilla de la localidad será escenario de dos nuevos espectáculos que invitan a descubrir otra faceta del destino.

Un templo que también abre sus puertas a la cultura

Ubicada a pocos metros del lago y rodeada por el paisaje característico de la cordillera neuquina, la Capilla Nuestra Señora de Traful se convirtió en mucho más que un sitio de recogimiento espiritual. Su tamaño reducido y las condiciones acústicas del edificio permitieron que comenzara a desarrollarse allí un ciclo de conciertos que atrae tanto a vecinos como a visitantes.

La propuesta ya suma varias presentaciones y busca consolidarse como un atractivo más dentro de la oferta turística de la localidad. La combinación de patrimonio, naturaleza y música en vivo genera una experiencia poco habitual en la región.

Además, quienes asisten tienen la posibilidad de disfrutar de espectáculos en un entorno muy distinto al de las salas tradicionales, con artistas que comparten historias, anécdotas y detalles sobre las obras que interpretan.

Un coro de 23 voces para celebrar el Día de la Música

La primera cita será el 22 de noviembre, coincidiendo con el Día de la Música. Ese día se presentará el ensamble coral Ab Imo Corde, integrado por 23 voces y dirigido por el compositor argentino Eduardo Andrés Malachevsky.

El espectáculo propone un recorrido por obras corales contemporáneas inspiradas en temáticas vinculadas con el amor, la naturaleza, la luz y el agua. La propuesta incluirá, además, la lectura de textos y poemas que dieron origen a algunas de las composiciones.

La presencia de instrumentos y narraciones buscará generar una experiencia inmersiva, aprovechando la atmósfera íntima que caracteriza a la capilla.

De Fito Páez a Puccini

La agenda continuará el 23 de noviembre con una propuesta diferente. El tenor Duilio Smiriglia y el pianista Matías Chapiro presentarán "Reencuentro", un espectáculo que combina canción popular, ópera, relatos y momentos de humor.

La presentación recorrerá distintos géneros musicales y permitirá que convivan en un mismo escenario autores tan diversos como Fito Páez y Giacomo Puccini. El formato, pensado para un ámbito cercano, incluirá también anécdotas personales y reflexiones surgidas de la trayectoria artística de ambos intérpretes.

Un motivo más para visitar Traful

La incorporación de actividades culturales aparece como una alternativa para quienes buscan extender la estadía en Villa Traful más allá de los tradicionales paseos al aire libre.

Un concierto puede complementar una jornada de caminatas, recorridos por miradores, excursiones lacustres o experiencias gastronómicas. De esta manera, la localidad continúa ampliando una oferta que hasta ahora estaba centrada principalmente en los atractivos naturales.

La Capilla Nuestra Señora de Traful forma parte además del Camino de la Fe Neuquino, un circuito que conecta diversos espacios religiosos y patrimoniales de la provincia.

Con estos conciertos, Villa Traful apuesta a combinar naturaleza y cultura en un mismo escenario, ofreciendo una experiencia distinta en uno de los destinos más pintorescos de la Región de los Lagos del Sur.

Agenda

22 de noviembre - 17 horas



Ab Imo Corde, ensamble coral dirigido por Eduardo Andrés Malachevsky.

23 de noviembre - 18 horas



Reencuentro, con Duilio Smiriglia (tenor) y Matías Chapiro (piano).

Lugar: Capilla Nuestra Señora de Traful.



Entradas: contribución voluntaria con un aporte sugerido destinado al mantenimiento de la capilla y al trabajo de los artistas.