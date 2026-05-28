La madre de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba, decidió cambiar de representación legal y ahora será asistida por el abogado penalista Carlos Nayi, quien ya se encuentra trabajando en la provincia.

Por qué la familia de Agostina Vega cambió de abogado

La incorporación de Nayi se produce en medio de una investigación que continúa sumando medidas judiciales y operativos de búsqueda para intentar localizar a la adolescente. El letrado es uno de los abogados con mayor exposición en causas penales de Córdoba y participa habitualmente en expedientes de alto impacto público.

Según trascendió, el nuevo representante legal ya tomó contacto con la familia y comenzó a interiorizarse sobre las actuaciones judiciales realizadas hasta el momento. También se espera que impulse nuevas medidas vinculadas a la búsqueda y análisis de pruebas.

La causa tiene actualmente a un hombre detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad. Los investigadores analizan teléfonos celulares, cámaras de seguridad y distintos testimonios para reconstruir las últimas horas previas a la desaparición de Agostina.

En paralelo, continúan los rastrillajes y operativos bajo Alerta Sofía, con participación de fuerzas de seguridad y equipos especializados en distintos sectores de Córdoba.

La desaparición de la adolescente mantiene una fuerte repercusión pública y la familia continúa difundiendo pedidos de colaboración para obtener información que permita encontrarla.