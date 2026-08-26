Caso Cerimedo: citaron a Nadia Beller a declarar por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía de Bolivia citó a Nadia Beller para que declare como testigo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo, expareja de la abogada y consultor político argentino vinculado al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz.

La convocatoria fue realizada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y de Legitimación de Ganancias Ilícitas de La Paz y establece que Beller deberá presentarse este miércoles 26 de agosto a las 16.30, en calidad de testigo. La citación se produjo después de las declaraciones públicas que la abogada realizó durante los últimos días, en las que aseguró contar con información y documentación relacionada con Cerimedo y con presuntas irregularidades que son investigadas en Bolivia.

Beller confirmó que colaborará con la Justicia y adelantó que pondrá a disposición de los fiscales las pruebas y elementos que tenga en su poder. La abogada había señalado además que conserva mensajes, grabaciones y otro material que podría resultar de interés para las investigaciones abiertas contra su expareja.

Una nueva investigación contra Cerimedo

La causa por enriquecimiento ilícito se abrió en paralelo al expediente en el que Cerimedo se encuentra detenido preventivamente por el ataque que sufrió Beller, quien lo señaló como presunto instigador de la agresión.

La investigación económica comenzó después de una serie de allanamientos realizados sobre propiedades vinculadas al consultor argentino. Durante esos procedimientos, los investigadores encontraron más de 40.000 dólares en efectivo, además de teléfonos satelitales y otros elementos que quedaron incorporados a la pesquisa.

La Justicia busca determinar ahora el origen de ese dinero y establecer si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado legalmente.

Beller es la primera testigo convocada dentro de este expediente por enriquecimiento ilícito. Su declaración podría aportar elementos sobre las actividades económicas y los vínculos que mantenía Cerimedo, aunque será la investigación judicial la que deberá determinar el valor y alcance de la información que entregue.

La citación también adquiere relevancia por las declaraciones que la propia Beller realizó en los últimos días. La abogada sostuvo que fue víctima de un ataque armado y vinculó a Cerimedo con ese episodio. La Justicia boliviana mantiene al consultor detenido preventivamente mientras avanza esa investigación.

En paralelo, Beller había manifestado que estaba dispuesta a colaborar con las autoridades argentinas si era convocada por las causas que pudieran involucrar a Cerimedo en el país. Ahora, su declaración ante la Fiscalía boliviana se convirtió en un nuevo paso dentro de la investigación sobre el patrimonio y las actividades del consultor.

Cerimedo enfrenta actualmente distintos procesos judiciales en Bolivia, entre ellos la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias, además de la causa vinculada con el ataque denunciado por Beller. La Fiscalía también abrió un tercer expediente por una denuncia de violencia familiar o doméstica.

La declaración de Beller será ahora uno de los próximos pasos de una investigación que amplió su alcance y que busca determinar de dónde provino el dinero hallado durante los allanamientos y si existieron maniobras destinadas a ocultar o justificar ese patrimonio.