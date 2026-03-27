El debate sobre la eutanasia volvió a tomar fuerza en Argentina en medio del caso de Noelia Castillo Ramos y proyectos de ley que aún no avanzan en el Congreso. En ese contexto, el médico de emergencias y magíster en Bioética Carlos “Pecas” Soriano planteó que la discusión sigue pendiente, a pesar de que cada vez más personas consultan sobre cómo atravesar el final de la vida.

“La mayoría de la población está a favor del debate, pero los proyectos no se tratan”, señaló el especialista en diálogo con Entretiempo por AM550. Y remarcó: “Somos autores del primer proyecto de ley de eutanasia en el país, la llamada Ley Alfonso”.

Soriano recordó que en otros países la discusión ya se saldó. “En España la ley se aprobó en 2021 con un 85% de apoyo y se reglamentó ese mismo año”, explicó.

Crecen las consultas por muerte digna

Según detalló, el interés por estos temas no es teórico. “Recibo al menos dos consultas semanales sobre muerte digna”, afirmó. En muchos casos, dijo, aparecen situaciones límite donde el sufrimiento es el eje central. “El requisito general es que exista una enfermedad grave o un padecimiento crónico incapacitante, con un dolor físico o psíquico intolerable”, describió.

Para el médico, hay un punto clave que suele generar tensiones: quién decide. “Cuando el dolor es permanente, quien define su magnitud y el límite de lo soportable es la propia persona”, sostuvo. Y agregó: “Cada individuo determina su propia dignidad”. Soriano también hizo foco en el rol del entorno cercano. Explicó que, en muchos casos, hay diferencias de posturas dentro de las familias. “Algunos quieren seguir con todos los tratamientos, otros prefieren retirarlos y otros esperan un milagro”, indicó.

Esa falta de acuerdos, según planteó, muchas veces se agrava cuando no existe una decisión previa del paciente. “El problema aparece cuando la persona no dejó expresada su voluntad anticipada”, señaló. Desde su mirada, la formación médica también tiene un desafío pendiente. “Nos enseñan a salvar vidas, pero no siempre cuándo ya no hay más tratamiento posible. En esos casos, hay que aliviar, acompañar y dejar que la naturaleza actúe”, explicó.

En esa línea, mencionó herramientas ya contempladas en la práctica médica. “Retirar soportes vitales si el paciente lo desea, aliviar el sufrimiento y aplicar sedación paliativa si es necesario son parte de ese proceso”, detalló. El especialista insistió en que hablar de la muerte es clave. “Para morir dignamente hay que aceptar que todos vamos a morir y reflexionar sobre cómo queremos hacerlo”, planteó.

Mientras tanto, el debate legislativo sigue sin avanzar en Argentina. Y en paralelo, los casos concretos y las consultas continúan creciendo, empujando una discusión que, por ahora, se mantiene abierta.

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