En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, el Ministerio de Salud de la Nación presentó una actualización de las pautas técnicas para el abordaje de esta enfermedad, con el objetivo de mejorar su detección, tratamiento y seguimiento en todo el país.

La tuberculosis es una patología infecciosa provocada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que se transmite por el aire a través de pequeñas gotas que se expulsan al toser o estornudar. Si bien existen tratamientos eficaces, su duración, que puede extenderse entre cuatro y seis meses, y los posibles efectos adversos suelen dificultar la adherencia de los pacientes. A esto se suma el creciente problema de la resistencia a los medicamentos, que limita las alternativas terapéuticas disponibles.

De acuerdo con datos oficiales a los que accedió la agencia Noticias Argentinas, la enfermedad continúa siendo una de las principales causas de muerte por infecciones a nivel global. En 2024 se registraron más de 10 millones de casos y 1,2 millones de fallecimientos. En tanto, en la Región de las Américas se contabilizaron alrededor de 350.000 personas afectadas, lo que representa el valor más alto desde que existen registros y un incremento del 13% en la incidencia respecto de 2015.

En este contexto, la cartera sanitaria dio a conocer la quinta edición del manual “Pautas técnicas de tuberculosis en Argentina”, un documento que no se publicaba desde hace 13 años y que reúne información actualizada basada en evidencia científica. La guía fue elaborada por especialistas en el manejo clínico y programático de la enfermedad, en un trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud.

El nuevo material propone un enfoque integral que contempla no solo los aspectos clínicos, sino también los factores sociales y epidemiológicos que influyen en la transmisión y en la continuidad de los tratamientos. Además, establece lineamientos claros para los equipos de salud en materia de detección temprana, diagnóstico, seguimiento de casos y control de contactos, incorporando las particularidades de las distintas regiones del país.

También incluye recomendaciones vinculadas a la bioseguridad, estrategias para reducir la transmisión en los distintos niveles de atención, y pautas para la vacunación y el manejo adecuado de las dosis.

La actualización de estas guías se da en un escenario epidemiológico que preocupa a las autoridades. En Argentina, los casos de tuberculosis vienen en aumento desde hace cinco años y alcanzaron los 17.283 en 2025, con una tasa de 37,3 por cada 100.000 habitantes. La mayor concentración de casos se registró en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en conjunto representaron el 66,1% del total nacional. Sin embargo, la tasa más elevada se observó en Salta, con 60,5 casos nuevos cada 100.000 habitantes.