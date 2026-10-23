Un 23 de octubre marcó hitos en la música, el deporte y la ciencia. Charly García celebra su 75° aniversario, mientras que el mismo día nacieron Federico Moura y Pelé, y Argentina obtuvo su primer Premio Nobel.

El calendario argentino e internacional guarda fechas clave que atraviesan la cultura popular, la historia política y los reconocimientos académicos. Estas son las efemérides más destacadas del día.

Charly García y Federico Moura: dos pilares del rock argentino

El 23 de octubre de 1951 nacieron dos figuras fundamentales de la música argentina. Carlos Alberto "Charly" García llegó al mundo en Buenos Aires y se convirtió en uno de los artistas más influyentes del rock en español. Su carrera despegó con Sui Generis en los años 70, continuó con La Máquina de Hacer Pájaros y alcanzó consagración definitiva con Serú Girán. Como solista editó discos emblemáticos como Yendo de la cama al living, Clics modernos y Parte de la religión. En 2025, la Universidad de Buenos Aires lo distinguió como Doctor Honoris Causa.

El mismo día nació Federico Moura, vocalista y líder de Virus, banda que incorporó electrónica y new wave al rock argentino de los 80. Con sus hermanos Juan y Marcelo formó el grupo que editó seis discos, entre ellos Wadu-Wadu y Relatos salvajes.

Pelé: el nacimiento del astro brasileño

En Três Corações, Minas Gerais, nació Edson Arantes do Nascimento, Pelé, el 23 de octubre de 1940. Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, brilló en el Santos y condujo a Brasil al tricampeonato mundial en México 1970. Ganó dos Copas Libertadores, dos Intercontinentales y cinco títulos brasileños con el club paulista. Murió en 2022 a los 82 años.

Mariquita Sánchez de Thompson y el Himno Nacional

El 23 de octubre de 1868 falleció en Buenos Aires Mariquita Sánchez de Thompson, patriota con participación activa en la gesta independentista. En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino, entonces conocido como Marcha Patriótica, y se realizaron tertulias con las figuras políticas más influyentes de la época.

Bernardo Houssay: el primer Nobel latinoamericano de Medicina

El 23 de octubre de 1947, el médico y farmacéutico argentino Bernardo Houssay obtuvo el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel de las hormonas pituitarias en la regulación del azúcar en sangre. Se convirtió así en el primer latinoamericano en recibir ese galardón.

Otros hechos que marcaron la fecha

En 1915, miles de mujeres marcharon por la Quinta Avenida de Nueva York para reclamar el derecho al voto femenino, que se concretaría en 1920. En 1940, Hitler y Franco se entrevistaron en Hendaya para negociar las condiciones del ingreso de España a la Segunda Guerra Mundial, sin acuerdo. En 2011, Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida presidenta de Argentina con el 54,11% de los votos.