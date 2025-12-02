La familia de Neymar adquirió los derechos de la marca Pelé a través de NR Sports, la empresa comandada por Neymar Santos Sr., en una operación que marca el regreso de esta icónica figura al control brasileño. El anuncio se realizó en el Museo Pelé de Santos, donde se informó que la transacción rondó los 18 millones de dólares, según estimaciones de medios locales.

"Devolver su marca a Brasil es regresar un pedazo de nuestra propia identidad", declaró el padre del delantero del Peixe durante el evento. Además, remarcó la intención de su firma de reactualizar y expandir el legado del máximo ídolo del fútbol brasileño: "Queremos realzar su identidad y traerla al presente”.

Entre los presentes estuvo Flavia Christina Kurtz Nascimento, hija de Pelé, quien se mostró visiblemente emocionada: “No hay palabras para describir la emoción de recuperar una marca que es alma, humanidad, amor. No tiene precio... como su hija, me siento honrada y feliz”. Desde NR Sports definieron el acuerdo como una "repatriación" y un paso clave para preservar y fortalecer la figura de O Rei a nivel mundial.

La adquisición otorga a la empresa brasileña el control total sobre el nombre, imagen, archivos históricos y potencial comercial vinculado a Pelé. El plan inmediato incluye estrategias digitales, desarrollo de productos licenciados y nuevas plataformas, además de posibles alianzas con Santos y la Selección de Brasil, pilares fundamentales en la carrera del tricampeón del mundo.

Durante más de una década, los derechos estuvieron en manos extranjeras. Primero los adquirió la firma brasileña Prime en 2005, y luego, en 2012, pasaron a la agencia estadounidense Sport 10, dirigida por el empresario británico Paul Kemsley. En ese período, la imagen de Pelé tuvo una exposición limitada, con proyectos puntuales como una tienda en Times Square, sin una estrategia de largo alcance.

El valor de la marca va más allá del rédito económico. Con 17,7 millones de seguidores en Instagram y una presencia digital en constante crecimiento, el nombre Pelé representa un símbolo cultural global, con fuerte arraigo en la historia y la identidad brasileña. Este movimiento busca potenciar ese capital desde una nueva perspectiva, con una mirada local y ambiciosa.