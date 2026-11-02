No hace falta recorrer grandes distancias para encontrarse con algunos de los paisajes más impactantes de San Martín de los Andes. Rodeando el casco urbano, cuatro miradores permiten observar la ciudad desde distintos ángulos y descubrir cómo el lago, la montaña y el bosque se combinan en una de las postales clásicas de la Patagonia.

Se trata de los miradores Michael Rinke, Arrayán, Del Balcón y Bandurrias, ubicados a pocos kilómetros del centro y accesibles durante todo el año, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Michael Rinke: una primera ventana al Lácar

Ubicado a menos de un kilómetro del inicio de la Ruta de los Siete Lagos, el mirador Michael Rinke es uno de los puntos panorámicos más cercanos al centro.

El sitio rinde homenaje al reconocido artista local y ofrece una vista privilegiada de la ciudad y del lago Lácar. Es una parada rápida, ideal para quienes buscan una panorámica sin realizar grandes recorridos.

Mirador Arrayán: una de las postales más clásicas

Continuando el ascenso por el mismo circuito, el camino conduce al Mirador Arrayán, considerado por muchos como uno de los puntos panorámicos más bellos de la localidad.

Desde allí se obtiene una amplia vista de San Martín de los Andes, el lago Lácar y la Cordillera de los Andes recortando el horizonte. Además, muy cerca se encuentra la histórica Casa de Té Arrayán, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad.

Aunque muchas personas lo realizan a pie, se trata principalmente de un circuito vehicular, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular caminando.

El Balcón: una mirada privilegiada sobre la ciudad

A través de la Ruta Provincial 48, en dirección al Parque Nacional Lanín, aparece el Mirador del Balcón, otro de los puntos ideales para detenerse y admirar el paisaje.

Su ubicación permite observar la cabecera del lago Lácar, el casco urbano y el cordón montañoso de Chapelco. El contraste entre el azul del agua y las montañas suele convertir a este sitio en uno de los favoritos para fotografías panorámicas.

Bandurrias: el clásico que enamora a visitantes y residentes

Entre todos los puntos panorámicos cercanos a la ciudad, Bandurrias es probablemente el más conocido. Se puede llegar en vehículo o caminando a través de un sendero que atraviesa el bosque y ofrece una experiencia diferente para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.

Tras aproximadamente una hora de caminata, el esfuerzo encuentra recompensa en una de las vistas más espectaculares del lago Lácar y los cerros que rodean la ciudad.

Un plan simple para cualquier estación

Primavera, verano, otoño o invierno; cada estación transforma el paisaje y ofrece una imagen distinta de estos balcones naturales. Con flores, colores otoñales, días despejados o montañas nevadas, los miradores cercanos a San Martín de los Andes permiten redescubrir la ciudad desde arriba y comprender por qué es considerada uno de los destinos más atractivos de la Patagonia.