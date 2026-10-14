La aparición de cinco ballenas muertas en menos de 48 horas generó preocupación en Puerto Madryn, donde desde hace varias semanas se registran ejemplares sin vida en la costa. Los primeros datos de la temporada 2026 advierten que la mortandad podría superar el récord registrado en 2012, cuando se contabilizaron 113 ballenatos muertos.

Uno de los últimos avistamientos ocurrió el martes por la mañana, cuando encontraron una ballena franca austral en las inmediaciones de las calles Roca y 9 de Julio. Durante el último fin de semana largo también se reportaron ejemplares muertos en Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná y el sector comprendido entre Prefectura y el Club Náutico Atlántico Sud.

Ante la sucesión de casos, el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral activó los protocolos para recolectar muestras y analizar las posibles causas de las muertes. Los estudios buscan determinar qué factores afectan a los animales y si existe una condición ambiental que explique la cantidad de ejemplares fallecidos.

Los investigadores analizan una posible bacteria en el agua

Una de las hipótesis que estudia la Secretaría de Ambiente de Chubut es la presencia de una bacteria en el ambiente marino que podría provocar una afección sistémica en los ballenatos. Sin embargo, todavía no hay una causa confirmada para explicar la mortandad actual.

Los especialistas consideran necesario ampliar los análisis más allá de los ejemplares encontrados en la costa. Por eso, también plantearon la necesidad de estudiar las aguas de los golfos Nuevo y San José para conocer las condiciones ambientales que podrían afectar la supervivencia y el bienestar de las ballenas.

El antecedente que genera mayor inquietud se remonta a 2012. Ese año se registraron 113 ballenatos muertos, la cifra más alta documentada hasta entonces para la especie, tanto en la zona como a nivel mundial. Los registros preliminares de 2026 indican que la situación actual podría alcanzar una escala mayor, aunque todavía se necesitan más datos para establecer su magnitud.

Las autoridades piden no acercarse a las ballenas varadas

Ante la aparición de un ejemplar varado, vivo o muerto, las autoridades recomiendan no acercarse ni tocarlo. También solicitan mantener alejadas a las mascotas para evitar el contacto con el animal.

Los avistamientos deben notificarse a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre o a la Secretaría de Ambiente de Chubut, a través del teléfono 280-4670760. Los avisos permiten activar los procedimientos correspondientes y reunir información para investigar las causas de las muertes.

Mientras avanzan los análisis, la atención está puesta en la evolución de los registros de esta temporada y en los resultados de los estudios sobre los animales y el ambiente marino de Puerto Madryn.