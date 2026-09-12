La aplicación “Clarita en la escuela”, desarrollada en San Carlos de Bariloche para acompañar el trabajo de docentes y estudiantes del nivel primario, llegará al Senado de la Nación a través de un proyecto de declaración de interés. La iniciativa busca utilizar las nuevas tecnologías como complemento de la lectura y de los contenidos curriculares, con una mirada integral, ambiental, intercultural, de género y de derechos humanos.

La propuesta ya comenzó a implementarse en algunas escuelas de Río Negro y Neuquén luego del receso invernal y puede utilizarse de manera online o descargarse gratuitamente. En diálogo con Mejor Informado, la docente e historiadora Laura Méndez, una de sus creadoras, destacó que el objetivo es que la tecnología sea una herramienta al servicio de la enseñanza y no un reemplazo de los libros.

"Clarita del Sur", una app para aprender jugando

Laura Méndez es profesora de Historia y Gabriela Miori es profesora de Biología. Ambas docentes de Bariloche participaron de un proyecto que comenzó hace dos décadas con la publicación de “Clarita del Sur. Historias increíbles pero ciertas de la Patagonia”, un libro escrito junto a Víctor Díaz y destinado a estudiantes de cuarto y quinto grado de la escuela primaria.

Laura Méndez y Gabriela Miori, docentes y creadoras de la app

“Hace 20 años, Laura Méndez, es decir yo, y Víctor Díaz escribimos un libro titulado ‘Clarita del Sur. Historias increíbles pero ciertas de la Patagonia’. Está destinado para chicos y chicas de cuarto y quinto grado de escuela primaria y narra aspectos históricos, sociales y políticos de la Patagonia”, explicó Méndez.

Cuatro años después llegó “Clarita del Sur. En busca de la machi dorada”, pensado para estudiantes de sexto y séptimo grado y centrado en historias de la Argentina reciente. La experiencia con ambos libros llevó a pensar una nueva manera de trabajar sus contenidos dentro del aula.

“Gabriela Miori es profesora de Biología y yo profesora de Historia. Fue ella quien sugirió que armáramos una app interactiva para trabajar ambos libros en el aula, desde una perspectiva integral e interdisciplinaria que abordara contenidos de Literatura, Sociales, Naturales y ESI. Así surgió la app Clarita en la escuela”, contó la docente.

La app esta basada en los libros "Clarita del sur"

Para concretar la propuesta se sumaron otras cinco personas al equipo. Tomás Germán participó como realizador virtual, Dalia Hernández puso la voz de la tía de Clarita y Walter “Kamello” Moreno aportó los dibujos originales del personaje, además de otros integrantes que participaron del desarrollo.

La herramienta fue pensada como un complemento de los libros y no como un reemplazo. En ese sentido, Méndez remarcó que uno de los objetivos centrales es utilizar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para profundizar la lectura y el aprendizaje.

Del aula, al Senado

“Clarita en la escuela” propone diferentes recursos para que docentes y estudiantes puedan abordar los contenidos curriculares a partir de los universos narrativos de los libros. La aplicación incluye dibujos, canciones, videos, imágenes animadas, voces, rompecabezas, crucigramas, búsquedas del tesoro y adivinanzas, entre otras actividades.

La propuesta busca abordar contenidos significativos desde una mirada interdisciplinaria y vinculada con la realidad de los estudiantes. La experiencia también incorpora la dimensión territorial de los relatos y permite trabajar aspectos históricos, sociales, naturales y culturales de la Patagonia.

La app integra Literatura, Ciencias y ESI

En la aplicación confluyen además las perspectivas ambiental, intercultural, de género y de derechos humanos. “Todo acto de enseñanza debe tener claridad sobre las perspectivas que adopta y los fines que persigue. En este caso, ‘Clarita en la escuela’ se sustenta en las perspectivas ambiental, intercultural, de género y derechos humanos”, sostuvo Méndez.

La herramienta es gratuita y puede guardarse, descargarse o utilizarse online. Para acceder, los docentes deben completar un formulario con su correo electrónico. Además, la aplicación está alojada en el portal de la editorial neuquina Pido la Palabra, responsable de la publicación de los dos libros.

Ahora, “Clarita”, llega al Senado de la Nación con un peoyecto que representa para sus creadoras un reconocimiento al trabajo desarrollado desde la Patagonia. “La posibilidad de declararla de interés en el Senado de la Nación nos llena de orgullo y alegría y nos genera un gran agradecimiento a quienes propiciaron y materializaron esta idea”, expresó Méndez.

La docente consideró que la distinción también permite visibilizar una propuesta nacida en el ámbito educativo patagónico y basada en una concepción particular sobre el vínculo entre tecnología y enseñanza.

Clarita ya llega a las escuelas

La aplicación comenzó a funcionar después del receso invernal y actualmente ya se encuentra implementándose en algunas escuelas de Río Negro y Neuquén. De acuerdo con Méndez, las primeras devoluciones recibidas fueron positivas, especialmente por el carácter novedoso de combinar distintas áreas y recursos tecnológicos alrededor de una propuesta de lectura.

La aplicación comenzó a funcionar después del receso invernal

“Hasta ahora los comentarios son muy buenos, en cuanto es novedosa la propuesta del trabajo conjunto entre las áreas, utilizando nuevas tecnologías que inviten a profundizar la lectura y no la reemplacen”, afirmó.

El proyecto también contempla un acompañamiento posterior. “El lanzamiento de Clarita será conjuntamente con una propuesta de tutoría permanente a las docentes que estén implementándola”, explicó Méndez. La intención es acompañar los desarrollos curriculares, compartir experiencias realizadas en las escuelas y detectar necesidades para mejorar y ampliar la aplicación.

Para las creadoras, la experiencia también abre la posibilidad de construir un intercambio permanente con las escuelas que incorporen la aplicación. La tutoría prevista busca justamente recuperar las experiencias de los docentes, compartir las propuestas que surjan en las aulas y utilizar esas devoluciones para ampliar la herramienta.

“Gabriela y yo, así como todo el equipo de trabajo, pensamos que es posible enseñar contenidos potentes, profundos, con capacidad de explicar la realidad y, en el proceso, recuperar la alegría de enseñar y la alegría de aprender”, concluyó Méndez.

La aplicación puede consultarse desde el portal de Enseñar la Patagonia, donde también se encuentran las vías de contacto para docentes interesados en implementarla.