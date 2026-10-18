Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia y el Climaterio, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concientizar sobre este momento fundamental en la vida de las mujeres. Lejos de ser una enfermedad o un límite, esta etapa representa una oportunidad única para redescubrirnos, priorizar nuestra salud e incorporar hábitos positivos que promuevan una excelente calidad de vida.

Es habitual confundir ambos conceptos, pero no son exactamente lo mismo. Menopausia es el punto de corte preciso que marca la última menstruación. Clínicamente, se confirma cuando transcurren 12 meses consecutivos sin sangrado. En tanto, el climaterio es el proceso de transición integral que rodea a la menopausia. Comienza antes del cese definitivo de la menstruación y se extiende años después. Se origina por la disminución progresiva de la función ovárica y de los niveles de estrógenos, lo cual repercute en distintos sistemas de nuestro cuerpo.}

Cabe destacar que la reducción hormonal es un fenómeno biológico natural: en las mujeres suele iniciar entre los 45 y 50 años, mientras que en los hombres sucede de forma más gradual a partir de los 60 o 70).

La menopausia y el climaterio no son sinónimo de enfermedad ni constituyen ningún tabú. Este 18 de octubre de 2026, anímate a dar el paso, agenda tu chequeo médico, suma pequeños grandes hábitos positivos a tu rutina y descubrí cómo disfrutar de esta etapa con plenitud y vitalidad.

Cambios biológicos y qué señales debemos atender

Los estrógenos cumplen un rol protector esencial en múltiples tejidos. Su descenso paulatino genera transformaciones tanto visibles como silenciosas:

Ciclos e fertilidad: Aparecen irregularidades en la frecuencia y duración de los períodos. Dato clave, durante el climaterio aún es posible lograr un embarazo mientras los ovarios sigan liberando óvulos. No se debe suspender la anticoncepción hasta que el diagnóstico de menopausia sea confirmado por tu profesional de salud.



Síntomas vasomotores y confort íntimo: Son frecuentes los sofocos, la sudoración nocturna, el cansancio y las alteraciones del sueño. A nivel vulvovaginal, la pérdida de elasticidad y lubricación es habitual; existen soluciones eficientes (como estrógenos de acción local o lubricantes específicos) para seguir disfrutando plenamente de la sexualidad e intimidad.

Salud ósea y muscular: La caída de estrógenos disminuye la fijación del calcio en los huesos junto con la vitamina D, aumentando el riesgo de osteopenia, osteoporosis y fracturas (cadera, muñecas, vértebras). Además, es común experimentar pérdida de masa muscular.

Metabolismo y distribución de grasa: Incluso sin cambios en la alimentación, la grasa puede tender a acumularse en la zona abdominal (grasa visceral), un factor que incrementa el riesgo cardiovascular y requiere un abordaje preventivo.

Guía de hábitos saludables

Alimentación rica en calcio: Incorpora lácteos, pescados, frutos secos y semillas como sésamo o chía.

Más fibra diaria: consumí al menos 5 porciones diarias entre frutas y verduras de estación.

Aliados naturales: Alimentos como la soja y los arándanos han demostrado ayudar a mitigar la intensidad de los sofocos.

Movimiento con impacto y resistencia: Combiná caminatas con ejercicios de fuerza (pesas o resistencia) mínimo 3 veces por semana. Esto tonifica tus músculos, fortalece la densidad ósea, libera endorfinas y mejora el descanso.

Hidratación constante: Tomá en promedio 8 vasos de agua al día.

Acompañamiento profesional: Realizá chequeos periódicos con tu médico clínico o ginecólogo. Si es necesario, evaluá análisis de laboratorio, suplementación (como vitamina D) o apoyo psicológico/terapéutico si experimentás cambios de ánimo o ansiedad.

Nuestros "no" para cuidar tu salud integral

No al tabaco: Eleva considerablemente el riesgo de infarto, accidentes cerebrovasculares (ACV), trombosis y diversos tipos de cáncer.

Evitá o minimizá el alcohol: Su consumo debe ser únicamente ocasional y en cantidades muy reducidas.

No al sedentarismo: La inactividad física favorece el aumento de glucemia y colesterol, predisponiendo al desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes.

No te aísles ni guardes silencio: Transitar esta etapa comunicándote con tu entorno y tus profesionales de confianza es clave para vivirla con tranquilidad y bienestar.