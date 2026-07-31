Neuquén distinguió como Vecina Destacada a la arqueóloga que descubrió los restos de la primera mujer de la ciudad

El Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén reconoció este jueves como Vecina Destacada a Claudia Eugenia Della Negra, arqueóloga neuquina y actual directora de Patrimonio Cultural de la Provincia del Neuquén, en reconocimiento a su extensa trayectoria y a sus aportes fundamentales al resguardo del patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico.

Nacida y criada en Neuquén, Della Negra se formó como licenciada en Antropología con orientación en Arqueología en la Universidad de La Plata y, desde 1996 desarrolla su actividad profesional en el área de Patrimonio provincial. A lo largo de casi tres décadas participó y encabezó investigaciones, excavaciones, rescates y tareas de gestión vinculadas con la protección del patrimonio neuquino, tanto en el territorio provincial como en ámbitos científicos nacionales e internacionales.

Entre los fundamentos del reconocimiento se destaca su protagonismo central en el hallazgo e identificación de los restos de la primera mujer documentada en la ciudad de Neuquén, con una antigüedad estimada de aproximadamente 380 años, un descubrimiento considerado un hito para la reconstrucción de la memoria histórica urbana.

Della Negra se formó como licenciada en Antropología con orientación en Arqueología en la Universidad de La Plata y, desde 1996 desarrolla su actividad profesional en el área de Patrimonio provincial.

Su trayectoria también incluye la participación y colaboración en la elaboración de distintas leyes provinciales vinculadas con la protección del patrimonio, entre ellas la 2184, sobre Protección del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico; la 2794, referida al Parque Arqueológico con Arte Rupestre Colomichicó; la 3392, sobre el bosque petrificado El Sauce; y la 3350, de Museos de la Provincia del Neuquén.

Entre sus principales aportes se destaca el hallazgo de los restos de la primera mujer documentada en la capital neuquina, un descubrimiento clave para reconstruir la historia de la ciudad.

Compromiso con el patrimonio

Su trabajo contribuyó al posicionamiento de Neuquén como referente nacional e internacional en investigación arqueológica, a partir de proyectos y convenios con universidades de Estados Unidos, como Michigan, Yale y Missouri, y de Europa, como la Universidad de Tübingen, en Alemania.

El reconocimiento también pone en valor su compromiso con la devolución del patrimonio a las comunidades locales, la formación de nuevas generaciones de arqueólogos neuquinos y la defensa de la soberanía científica provincial sobre los bienes culturales.

Desde 1996, Della Negra desarrolló además una intensa tarea de campo, laboratorio y gestión asociada a políticas de control y protección del patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y espeleológico, junto a equipos interdisciplinarios nacionales e internacionales. También participó en la creación de nuevas legislaciones, museos municipales y espacios de puesta en valor del patrimonio mediante parques de arqueología y paleontología y declaraciones de interés y resguardo del patrimonio histórico.

Entre los fundamentos del reconocimiento se destaca su protagonismo central en el hallazgo e identificación de los restos de la primera mujer documentada en la ciudad de Neuquén, con una antigüedad estimada de aproximadamente 380 años.

"Es emocionante e importante y debo destacar que nada mi trayectoria hubiera sido posible sin el acompañamiento incondicional de mi familia y de mis compañeros y equipo de trabajo porque la pasión se contagia y se destaca la perseverancia y amor por nuestra labor. Son muchos dentro y fuera del Estado que hacen posible hacer ciencia, gestión y hacer lo que uno ama cada día", expresó Della Negra.

El proyecto de declaración fue presentado por la concejal Laura Pérez del Bloque Comunidad-Neuquinizate, a través de la iniciativa de la secretaría de Cultura de la provincia, y fue aprobado de manera unánime por el Concejo Deliberante.

Del acto participaron la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, la secretaria de Cultura, María José Rodríguez, la subsecretaria de Cultura, Ana Bonet, el secretario Ejecutivo de Anide, Joaquín Perrén, familiares y compañeros de trabajo.

El reconocimiento constituye así una puesta en valor de una trayectoria profesional sostenida durante décadas y de un trabajo que permitió fortalecer las políticas públicas de protección del patrimonio y acercar el conocimiento arqueológico a la comunidad neuquina.