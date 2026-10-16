Lo que comenzó con 11 ciclistas que viajaron desde Andacollo hasta Caviahue se convirtió en una iniciativa que recorre el Norte Neuquino y convoca a comunidades enteras. La travesía “Por Ti, Por Mí, Por Todos” completó nueve ediciones para visibilizar la necesidad de acercar la atención oncológica a quienes deben viajar hasta la ciudad de Neuquén para realizar sus tratamientos. Ahora, el anuncio de la construcción de un centro oncológico en el Hospital de Chos Malal suma un nuevo motivo de esperanza para quienes impulsan la propuesta.

Miguel Sprumont, uno de los organizadores, destacó el crecimiento de la convocatoria y el acompañamiento que encontraron en cada localidad. En las últimas ediciones llegaron a recibir hasta 150 inscripciones, el máximo que podían sostener por cuestiones de logística. Además, recorrieron todos los parajes del Norte Neuquino y fueron recibidos por sus comunidades.

Los participantes de la iniciativa combinan actividad física y compromiso comunitario para mantener visible la necesidad de acercar los tratamientos oncológicos a la región.

La propuesta busca mantener visible una necesidad sanitaria a través de la actividad física, el encuentro y la participación colectiva. “La idea fue de alguna manera visibilizar, pero desde la alegría, desde la actividad física, desde la salud”, explicó Sprumont.

La travesía creció con el apoyo de las comunidades

La primera salida reunió a un grupo pequeño. Con el paso de los años, más personas se sumaron a los recorridos y la iniciativa ganó presencia en distintas localidades del norte provincial. En la última travesía también participaron los intendentes de los tres municipios por los que pasó el grupo, según contó Sprumont.

El organizador explicó que el objetivo siempre fue poner en primer plano las dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos y sus familias. Muchos deben trasladarse desde parajes alejados para recibir quimioterapia, radioterapia u otras prestaciones. Esos viajes implican tiempo, gastos y el desafío de permanecer en una ciudad donde no todos cuentan con familiares que puedan acompañarlos.

“Es una necesidad que sentíamos como un derecho humano, un derecho a la salud”, señaló Sprumont. Por eso, cada recorrido busca acompañar a quienes atraviesan la enfermedad y recordar que contar con atención más cercana puede cambiar su vida cotidiana.

En nueve ediciones, la propuesta pasó de un grupo de 11 ciclistas a convocar hasta 150 personas comprometidas con el acceso a la salud en el norte de Neuquén.

La iniciativa también fue testigo de avances en la respuesta sanitaria. Hace algunos años se puso en funcionamiento la Unidad de Gestión Oncológica del Norte Neuquino, donde se realizan consultas y un oncólogo atiende una vez por mes. Para los organizadores, ese paso permitió avanzar en una necesidad que durante mucho tiempo parecía difícil de concretar.

El proyecto del centro oncológico suma un nuevo impulso

El anuncio de la construcción de un centro oncológico en Chos Malal representa otro avance para la región. El gobernador Rolando Figueroa firmó un acta acuerdo para ampliar y readecuar el Centro de Diálisis del hospital local. En la planta alta se instalará el nuevo espacio, que contará con infraestructura específica para fortalecer la atención de personas con enfermedades oncológicas.

El proyecto prevé potenciar el trabajo que ya desarrolla la UGONN, con mejores condiciones de atención, profesionales especializados y equipamiento para diagnóstico y tratamiento. La iniciativa apunta a reducir traslados que hoy deben realizar pacientes del norte neuquino para acceder a distintas prestaciones.

Sprumont celebró que una propuesta nacida de la preocupación de pacientes y familias tenga ahora un horizonte concreto. “Para nosotros es una alegría que esto que empezamos de esta manera fue creciendo y hoy lo tenemos encaminado como una realidad”, afirmó.

De todos modos, los organizadores sostienen que el trabajo no termina con el anuncio. La intención es continuar con las travesías hasta que el centro esté construido y funcione. “Más allá del anuncio, que lo celebramos, es un paso importante”, remarcó Sprumont.

Bajo el lema “Por Ti, Por Mí, Por Todos”, cada kilómetro recorrido mantiene el foco en las personas que necesitan atención, sus familias y quienes podrían atravesar una situación similar en el futuro. La meta es que, con el nuevo centro en Chos Malal, recibir tratamiento implique menos distancia y más posibilidades de permanecer cerca de los afectos.