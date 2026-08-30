Comprar o vender un auto usado en Neuquén: los pasos que conviene conocer antes de cerrar la operación

Comprar un auto usado puede representar una alternativa para acceder a un vehículo por un valor menor que el de una unidad 0 kilómetro, pero la operación no termina con la entrega del dinero y las llaves. Para que la compra quede formalmente registrada y el vendedor deje de responder por el vehículo, es indispensable completar la transferencia de dominio.

El procedimiento tiene reglas de alcance nacional, aunque algunos costos e impuestos dependen de la jurisdicción en la que se radique el vehículo. Para quienes realizan la operación en Neuquén, conocer esas diferencias puede evitar gastos inesperados y problemas posteriores.

El primer paso antes de cerrar una operación es verificar que quien vende sea efectivamente el titular registral del vehículo y que la documentación coincida con la unidad.

La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) establece entre la documentación básica el DNI de comprador y vendedor, el título de propiedad o la Constancia de Asignación de Título y las cédulas correspondientes. El comprador también debe acreditar CUIT, CUIL o CDI, según corresponda.

También resulta fundamental conocer la situación registral del vehículo. Antes de entregar el dinero conviene solicitar un informe de dominio, que permite conocer quién figura como titular y detectar la existencia de prendas, embargos, inhibiciones u otras situaciones que puedan afectar la operación.

Otro aspecto que no debería quedar para último momento es la existencia de multas, deudas o tributos pendientes. La situación puede variar según la jurisdicción en la que esté radicado el vehículo, por lo que es recomendable verificar toda la información antes de firmar.

La transferencia es el paso que cambia al titular

La operación queda jurídicamente consolidada cuando la transferencia se inscribe en el Registro de la Propiedad Automotor. No alcanza con entregar el vehículo, firmar un boleto de compraventa o realizar una denuncia de venta para reemplazar ese paso.

En la normativa tributaria neuquina, la transferencia de dominio debidamente inscripta en el Registro es la referencia que determina el cese de la responsabilidad tributaria del anterior titular. Es decir, mientras el vehículo continúe registrado a nombre del vendedor, pueden persistir responsabilidades vinculadas con el dominio.

Por eso, para el vendedor es especialmente importante asegurarse de que la transferencia efectivamente se complete y quede registrada.

El trámite puede iniciarse de manera digital y las partes pueden optar por realizar la presentación en el registro correspondiente de acuerdo con las modalidades vigentes. La DNRPA también contempla la transferencia digital como parte de la simplificación del sistema registral.

Entre los requisitos puede encontrarse la verificación física del vehículo. La DNRPA establece que corresponde, entre otros casos, para automotores inscriptos inicialmente a partir del 1° de enero de 2001 y para motovehículos desde el 1° de enero de 2004. También existen situaciones especiales en las que la verificación resulta obligatoria independientemente del modelo.

Para el comprador, esta instancia es una herramienta adicional para comprobar que los datos identificatorios del vehículo coincidan con los que figuran en la documentación.

Qué gastos hay que contemplar en Neuquén

El costo de una transferencia no se limita a un único arancel. El monto final puede incluir diferentes conceptos vinculados con la registración, certificaciones, informes, verificación y tributos provinciales.

En Neuquén, el impuesto de sellos aplicado a la transferencia se calcula sobre el precio de la operación o el valor de valuación del vehículo, tomando el que resulte mayor, de acuerdo con la normativa provincial. La jurisdicción también establece que el sellado debe abonarse donde se inscriba el dominio.

Esto significa que dos operaciones por vehículos de características similares pueden terminar teniendo costos diferentes según las condiciones particulares de cada trámite.

Por eso, antes de cerrar una compra es conveniente pedir una estimación completa de los gastos y no calcular únicamente sobre el precio acordado por el vehículo.

Qué debería revisar quien compra

Para el comprador, una de las principales recomendaciones es no entregar la totalidad del dinero sin haber comprobado la situación registral del auto.

Además del estado mecánico, conviene verificar:

identidad del titular;

número de dominio;

número de chasis y motor;

título y cédulas;

existencia de prendas o embargos;

multas e infracciones;

situación tributaria;

necesidad de realizar verificación física;

costos de transferencia y demás gastos asociados.

También es recomendable desconfiar de operaciones en las que el vendedor propone postergar la transferencia o asegura que alcanza con una autorización informal para circular.

La documentación y el estado registral deben coincidir con la realidad del vehículo.

Qué debería tener en cuenta quien vende

Para el vendedor, la principal precaución es asegurarse de que el vehículo deje efectivamente de figurar a su nombre una vez concretada la operación. La inscripción de la transferencia es el mecanismo que formaliza el cambio de titularidad. En Neuquén, la normativa tributaria establece que la responsabilidad del titular registral se mantiene mientras continúe inscripto como dueño del vehículo.

Por eso, entregar el auto y recibir el dinero no debería considerarse el punto final de la operación. El vendedor debe conservar constancias de la transferencia y de toda la documentación relacionada con la venta. Para ambas partes, además, resulta conveniente conservar comprobantes, formularios y constancias digitales o impresas del trámite.

Comprar un usado puede ser una operación sencilla si se realiza con la documentación correcta y siguiendo cada etapa. Pero apurarse para cerrar una venta, omitir la revisión registral o postergar la transferencia puede transformar una compra aparentemente conveniente en un problema legal o económico.

En Neuquén, como en el resto del país, la regla fundamental es simple: antes de entregar el dinero o las llaves, hay que verificar la situación del vehículo; y una vez concretada la operación, asegurarse de que el cambio de titularidad quede formalmente inscripto.