Lo atraparon con un auto usado en robos y un equipo para inhibir alarmas

Efectivos del Departamento Sustracción de Automotores de la Policía detuvo a un hombre en pleno bajo capitalino este martes al mediodía. Hace tiempo seguían los movimientos de un Volkswagen Gol Trend rojo que era utilizado por personas conocidas en el ambiente delictivo.

En inmediaciones de Nordenstrom y Pasaje Sayi pudieron interceptar el vehículo. Desde el exterior observaron un equipo de comunicación similar a los que se usan habitualmente como inhibidores de señal, además de un teléfono celular.

Con esta información, y luego de dar intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos, secuestraron el rodado y los elementos hallados luego de realizar la requisa.

El conductor fue demorado y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, para establecer la posible participación en otros ilícitos vinculados a robos de automotores.