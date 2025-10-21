¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 21 de Octubre, Neuquén, Argentina
LO AGARRARON EN EL BAJO NEUQUINO

Lo atraparon con un auto usado en robos y un equipo para inhibir alarmas

El operativo se realizó este martes al mediodía en el Bajo neuquino. El hombre fue sorprendido cuando circulaba en un Gol Trend rojo bajo investigación y llevaba un equipo utilizado para bloquear alarmas y cierres centralizados.

 

Por Lucas Sandoval
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 19:36
La fiscalía dispuso el secuestro del rodado y los elementos de su interior.

Efectivos del Departamento Sustracción de Automotores de la Policía detuvo a un hombre en pleno bajo capitalino este martes al mediodía. Hace tiempo seguían los movimientos de un Volkswagen Gol Trend rojo que era utilizado por personas conocidas en el ambiente delictivo.

En inmediaciones de Nordenstrom y Pasaje Sayi pudieron interceptar el vehículo. Desde el exterior observaron un equipo de comunicación similar a los que se usan habitualmente como inhibidores de señal, además de un teléfono celular.

Con esta información, y luego de dar intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos, secuestraron el rodado y los elementos hallados luego de realizar la requisa.

El conductor fue demorado y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, para establecer la posible participación en otros ilícitos vinculados a robos de automotores.

