Lo que comenzó como una situación de frustración en un restaurante terminó convirtiéndose en una poderosa historia de inclusión. Jessica Fletcher, una madre de Canadá, decidió tatuarse un teclado completo en el antebrazo para que su hijo Hunter, un niño autista no verbal de 11 años, pueda comunicarse con ella incluso cuando no tenga acceso a su dispositivo electrónico.

La idea surgió después de que el equipo de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) que utiliza habitualmente el niño se quedara sin batería mientras compartían una comida familiar. Sin la herramienta tecnológica, Hunter encontró una forma alternativa de expresarse: tomó un papel, dibujó un teclado y comenzó a señalar las letras para transmitir lo que quería pedir.

Ese episodio llevó a Jessica a reflexionar sobre la dependencia de la tecnología y la necesidad de contar con recursos accesibles en cualquier momento. Así nació la decisión de llevar un teclado permanente en su propio cuerpo.

Con el tatuaje, Hunter puede decirle a Jessica qué quiere en todo momento

Cómo es el tatuaje que eligió Jessica para poder estar comunicada con su hijo autista no verbal

El tatuaje incluye todas las letras del abecedario en inglés, las palabras “Sí” y “No”, distintos símbolos emocionales y hasta un botón con la frase “Te quiero”. Está ubicado en la parte interna del brazo para que Hunter pueda señalar fácilmente cada opción mientras ella observa el mensaje que intenta transmitir.

En diálogo con cadenas de noticias canadienses, la madre explicó que la herramienta resultó especialmente útil cuando el dispositivo de comunicación del niño se averió y la familia tuvo que esperar varios días para recibir un reemplazo.

El tatuaje que emula un teclado que Jessica se hizo para su hijo Hunter

Más allá de la tecnología, una herramienta para derribar barreras

Hunter se comunica habitualmente mediante su dispositivo CAA, gestos y algunas señas. Sin embargo, la experiencia demostró que existen múltiples formas de interacción cuando se generan entornos accesibles y comprensivos.

Jessica sostiene que la comunicación no debería depender exclusivamente de la tecnología y que eliminar barreras permite que las personas no verbales puedan mostrar plenamente quiénes son, qué sienten y qué necesitan.

La historia rápidamente trascendió el ámbito familiar. Un video donde se observa al niño utilizando el tatuaje superó el millón de visualizaciones en redes sociales y despertó el interés de otras familias que conviven con situaciones similares.

Incluso algunas personas replicaron la iniciativa mediante tatuajes propios, mientras que una marca de indumentaria desarrolló mangas estampadas con teclados para facilitar la comunicación en distintos espacios.

De la experiencia familiar, al aula

El impacto de la experiencia llegó también a la escuela de Hunter. Según contó su madre, varios compañeros manifestaron interés en tener prendas con el mismo diseño para poder conversar con él durante los recreos y fortalecer los vínculos cotidianos.

Más allá de la originalidad del tatuaje, el caso pone en primer plano una realidad que atraviesan muchas familias: la necesidad de construir entornos más inclusivos para las personas que se comunican de maneras diferentes.

Jessica espera que la repercusión sirva para combatir prejuicios y recordar que la ausencia de lenguaje verbal no implica ausencia de pensamiento, emociones o deseos. Su mensaje resume el espíritu de la iniciativa: acompañar a su hijo para que siempre tenga una voz, independientemente de las circunstancias.