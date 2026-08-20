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Nieve inclusiva

La nieve se convierte en un espacio de inclusión para estudiantes de San Martín de los Andes

El programa Aprendiendo en la Nieve continúa con nuevas propuestas en San Martín de los Andes. Durante esta semana incorpora esquí adaptado, caminatas con raquetas y paseos en husky. 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 09:27
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El programa Aprendiendo en la Nieve incorporó esquí adaptado para estudiantes de la Escuela Integral N° 3.

El programa Aprendiendo en la Nieve avanza con su cronograma de actividades en San Martín de los Andes y suma nuevas experiencias vinculadas al deporte, la recreación y el contacto con la montaña. En esta segunda semana, las propuestas incluyen esquí adaptado, caminatas con raquetas y paseos en husky.

Las jornadas están especialmente adaptadas para los alumnos y alumnas de la Escuela Integral N° 3, con actividades coordinadas por instructores capacitados para acompañar a los distintos grupos y garantizar una experiencia accesible en la nieve.

Las propuestas incluyen caminatas con raquetas y paseos en husky durante la segunda semana de actividades.

Además, el Plan Municipal de Esquí recibe durante esta semana a estudiantes de las escuelas N° 86, N° 142 e Iceble, quienes participan de distintas propuestas deportivas y recreativas. Las actividades buscan acercar a los chicos y chicas a la montaña y permitirles disfrutar de la nieve desde diferentes experiencias.

Las jornadas cuentan con la participación de instructores del Club Andino de San Martín de los Andes y del Club Andino de Junín de los Andes, que acompañan el desarrollo de las actividades. De esta manera, el programa combina aprendizaje, deporte e inclusión en un entorno natural. Aprendiendo en la Nieve es sostenido de manera conjunta por la Municipalidad de San Martín de los Andes y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, junto con las escuelas, sus equipos docentes y clubes de San Martín y Junín de los Andes.

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