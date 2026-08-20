El programa Aprendiendo en la Nieve avanza con su cronograma de actividades en San Martín de los Andes y suma nuevas experiencias vinculadas al deporte, la recreación y el contacto con la montaña. En esta segunda semana, las propuestas incluyen esquí adaptado, caminatas con raquetas y paseos en husky.

Las jornadas están especialmente adaptadas para los alumnos y alumnas de la Escuela Integral N° 3, con actividades coordinadas por instructores capacitados para acompañar a los distintos grupos y garantizar una experiencia accesible en la nieve.

Las propuestas incluyen caminatas con raquetas y paseos en husky durante la segunda semana de actividades.

Además, el Plan Municipal de Esquí recibe durante esta semana a estudiantes de las escuelas N° 86, N° 142 e Iceble, quienes participan de distintas propuestas deportivas y recreativas. Las actividades buscan acercar a los chicos y chicas a la montaña y permitirles disfrutar de la nieve desde diferentes experiencias.

Las jornadas cuentan con la participación de instructores del Club Andino de San Martín de los Andes y del Club Andino de Junín de los Andes, que acompañan el desarrollo de las actividades. De esta manera, el programa combina aprendizaje, deporte e inclusión en un entorno natural. Aprendiendo en la Nieve es sostenido de manera conjunta por la Municipalidad de San Martín de los Andes y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, junto con las escuelas, sus equipos docentes y clubes de San Martín y Junín de los Andes.