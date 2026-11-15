Conocé los extraordinarios beneficios de la magnolia o flor del corazón: una de las especies más antigua del planeta

La magnolia es un árbol que llega a medir entre 15 y 20 metros en jardines y zonas urbanas, aunque en sus condiciones naturales óptimas o en ejemplares muy antiguos, puede desarrollar una altura de entre 25 y 30 metros. Se caracteriza por tener hojas de color verde brillante en la parte frontal y detrás de color verde amarillento.



Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, la cual pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos árboles son originarios de México y del oeste de Guatemala, que habitan en climas cálidos y semi cálidos.



Las flores se caracterizan por ser solitarias, de color blanco y de gran tamaño, las cuales no pasan inadvertidas debido a su belleza, tamaño y pétalos redondeados que terminan en una pequeña punta.

Calentar agua: es fundamental que el agua esté a la temperatura adecuada. La ideal es entre 60 y 80 grados.

Añadir las flores de magnolia: Colocar suficientes pétalos por la cantidad total de tazas que se servirán (2 o 3 pétalos frescos por taza o 1 cucharadita de té si están secos y troceados).

Tiempo de infusión: Agregar el agua y dejar reposar entre 3 y 5 minutos. Una vez transcurrido este tiempo colar para evitar que el sabor se vuelva demasiado fuerte.

Se puede disfrutar solo o añadirle leche, limón, miel o edulcorantes a gusto.