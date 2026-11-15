Conocé los extraordinarios beneficios de la magnolia o flor del corazón: una de las especies más antigua del planeta

La magnolia es un árbol que llega a medir entre 15 y 20 metros en jardines y zonas urbanas, aunque en sus condiciones naturales óptimas o en ejemplares muy antiguos, puede desarrollar una altura de entre 25 y 30 metros. Se caracteriza por tener hojas de color verde brillante en la parte frontal y detrás de color verde amarillento.
Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, la cual pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos árboles son originarios de México y del oeste de Guatemala, que habitan en climas cálidos y semi cálidos.
Las flores se caracterizan por ser solitarias, de color blanco y de gran tamaño, las cuales no pasan inadvertidas debido a su belleza, tamaño y pétalos redondeados que terminan en una pequeña punta.
Sin embargo la magnolia no solo es una flor de gran belleza, sino que también es utilizada para curar enfermedades relacionadas principalmente, con malestares cardiovasculares.
Investigaciones histórico-botánicas realizadas en México, señalan que las culturas Maya, Azteca y Tolteca, elaboraban infusiones con la flor se la magnolia, hojas y corteza para aliviar problemas cardíacos, algo que se mantiene en la actualidad.
También se utiliza para tratar gota, cuadros febriles, como diurético y para dolores menstruales.
Los estudios también aseguran que la magnolia tiene propiedades que estabilizan el sistema nervioso, se utiliza para disminuir el estrés y brindar un efecto relajante.
Otro de sus usos es para aliviar el dolor de estómago, de cabeza, mareos y para eliminar parásitos.
Para preparar té de magnolia se debe seguir el siguiente proceso:
- Calentar agua: es fundamental que el agua esté a la temperatura adecuada. La ideal es entre 60 y 80 grados.
- Añadir las flores de magnolia: Colocar suficientes pétalos por la cantidad total de tazas que se servirán (2 o 3 pétalos frescos por taza o 1 cucharadita de té si están secos y troceados).
- Tiempo de infusión: Agregar el agua y dejar reposar entre 3 y 5 minutos. Una vez transcurrido este tiempo colar para evitar que el sabor se vuelva demasiado fuerte.
- Se puede disfrutar solo o añadirle leche, limón, miel o edulcorantes a gusto.