La médica Melina Díaz lleva años trabajando en el campo de la terapéutica cannábica y la fitomedicina. Desde el Consultorio Sativa, impulsado por la asociación civil Ciencia Sativa, acompaña a personas que buscan incorporar el cannabis medicinal y otras plantas terapéuticas dentro de estrategias integrales de cuidado de la salud. El espacio tiene atención presencial en Bariloche, El Bolsón y Villa La Angostura, además de consultas virtuales para pacientes de todo el país.

El consultorio surgió a partir de una necesidad concreta detectada por el equipo: la creciente demanda de orientación profesional sobre cannabis medicinal y la escasez de espacios especializados. A partir de esa realidad, decidieron sumar una dimensión clínica al trabajo de divulgación científica, educación comunitaria e investigación que venían desarrollando desde hace años.

Consultorio Sativa

Melina es médica con formación de posgrado en fitomedicina, terapéutica cannábica y medicina general y familiar. Sin embargo, asegura que su acercamiento al cannabis medicinal comenzó mucho antes de la existencia de las actuales ofertas académicas.

Melina Díaz y el Consultorio Sativa: una mirada integral sobre cannabis medicinal y fitomedicina

"Mi recorrido estuvo profundamente atravesado por la militancia cannábica y el trabajo junto a organizaciones de la sociedad civil, cultivadores y usuarios que buscaban respuestas para problemas de salud que muchas veces no encontraban solución suficiente dentro de la medicina hegemónica tradicional", explica.

Según relata, gran parte de sus primeros aprendizajes surgieron en espacios comunitarios donde se compartían experiencias sobre variedades, preparaciones y usos de la planta. Con el tiempo, ese conocimiento comenzó a dialogar con la investigación científica y derivó en una práctica clínica que combina evidencia científica y escucha de las experiencias de los pacientes.

Parte del equipo del Consultorio Sativa

Esa misma mirada fue la que dio origen al Consultorio Sativa. "Observábamos que cada vez más personas buscaban orientación profesional para utilizar cannabis con distintos fines vinculados a su salud y bienestar, pero encontraban escasos espacios de atención especializados", señala. Por eso, el equipo decidió construir un puente entre investigación, educación y atención sanitaria.

Fitopreparados y consultorio

Las consultas más frecuentes están relacionadas con dolor crónico, insomnio, ansiedad, enfermedades neurológicas, procesos oncológicos, cuidados paliativos y situaciones vinculadas a la salud mental o la calidad de vida.

Melina explica que el acompañamiento no se limita a indicar cannabis. "Evaluamos síntomas, medicación habitual, respuesta clínica, efectos adversos, descanso, apetito, estado de ánimo y posibles interacciones. No se trata solamente de indicar cannabis, sino de acompañar un proceso terapéutico y construir estrategias personalizadas para cada persona", sostuvo.

Fitopreparados y cannabis medicina

Dentro de ese trabajo aparecen los fitopreparados, es decir, productos elaborados a partir de plantas medicinales. En el caso del cannabis pueden presentarse como aceites, tinturas, resinas, cremas, ungüentos o distintas formulaciones según el objetivo terapéutico.

Desde Ciencia Sativa cuentan además con un Servicio de Cultivo propio, donde producen material vegetal y elaboran diferentes fitoderivados. Una de las principales ventajas, explicó la médica, es la trazabilidad: conocer el origen del cultivo, las variedades utilizadas y la composición de los preparados.

Creemos que uno de los grandes desafíos actuales es volver a mirar la biodiversidad regional como una fuente de salud y bienestar.

La propuesta también incorpora especies vegetales de la región. "Nosotros trabajamos desde una mirada de fitomedicina, donde el cannabis es una planta más dentro de un universo mucho más amplio de herramientas terapéuticas vegetales", indica. Entre los productos que desarrollan se encuentran ungüentos de cannabis y caléndula, cremas con enebro, bálsamos labiales y otras formulaciones elaboradas con plantas producidas localmente.

Para Melina, la Patagonia posee una riqueza botánica que todavía tiene mucho potencial por desarrollar. "Creemos que uno de los grandes desafíos actuales es volver a mirar la biodiversidad regional como una fuente de salud y bienestar, integrando esos conocimientos con criterios modernos de calidad, seguridad y evidencia científica", afirma.

Mitos y territorio

Uno de los principales desafíos que enfrentan tiene que ver con los prejuicios que aún rodean al cannabis. Según Melina, muchos de ellos son consecuencia de décadas de prohibicionismo.

"Durante mucho tiempo el cannabis fue abordado exclusivamente desde una mirada punitiva, asociada al delito o al consumo problemático", señala. Esa visión, agrega, invisibilizó a miles de personas que utilizan la planta por motivos de salud, bienestar o calidad de vida.

El equipo de trabajo de la Asociación Civil Ciencia Sativa

Al mismo tiempo, advierte sobre otro extremo: creer que el cannabis sirve para cualquier situación o que por ser una planta no implica riesgos. "Intentamos corrernos de ambos extremos", explica.

Por eso, desde Ciencia Sativa trabajan en divulgación científica, educación comunitaria y capacitación profesional para acercar información basada en evidencia. "Nuestro objetivo no es promover el uso indiscriminado del cannabis, sino brindar herramientas para que las personas puedan tomar decisiones informadas y seguras sobre su salud", destaca.

Actualmente, el consultorio tiene espacios de atención presencial en Bariloche, El Bolsón y Villa La Angostura, además de consultas virtuales para pacientes de distintas provincias. También desarrollan capacitaciones para profesionales de la salud interesados en incorporar herramientas de fitomedicina y terapéutica cannábica a sus prácticas.

Para Melina, el impacto de ese trabajo excede a quienes llegan a la consulta. "Solemos decir que el alcance del consultorio no se limita a un territorio específico: acompañamos personas, formamos profesionales y construimos redes de salud en distintos puntos del país".