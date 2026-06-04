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Salud infantil

Advierten que la mala alimentación en la infancia puede afectar la salud de por vida

La alimentación durante los primeros años de vida influye directamente en el crecimiento, el aprendizaje y la prevención de enfermedades. Destacan la importancia de incorporar hábitos saludables desde la infancia para construir una mejor calidad de vida a futuro.

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Jueves, 04 de junio de 2026 a las 09:23
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La alimentación equilibrada y la educación nutricional fueron algunos de los ejes abordados durante la entrevista radial.

La directora general de Atención Ambulatoria y Programas Nacionales, Alejandra García, destacó la importancia de una alimentación adecuada durante la infancia como uno de los pilares fundamentales para garantizar un crecimiento saludable y prevenir enfermedades a largo plazo. Lo hizo durante una entrevista en el programa "Cuando la noche cae la radio se enciende" que se transmite por AM550.

Durante la charla, la funcionaria remarcó que los hábitos alimentarios que se adquieren en los primeros años de vida tienen un impacto directo en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de niñas y niños. En ese sentido, subrayó la necesidad de promover una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y adaptada a cada etapa del crecimiento.

Alejandra García destacó la importancia de una alimentación saludable durante la infancia para favorecer el crecimiento y el desarrollo integral.

García también señaló que la educación alimentaria debe involucrar a toda la familia y resaltó el rol de las instituciones de salud y educativas en la promoción de prácticas saludables. Además, advirtió sobre el consumo excesivo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, que pueden afectar la salud infantil y favorecer la aparición de enfermedades crónicas.

Finalmente, la directora destacó las acciones que se llevan adelante desde el sistema de salud para fortalecer la prevención y el acompañamiento de las familias. “Invertir en una buena alimentación durante la infancia es invertir en la salud presente y futura de nuestra comunidad”, sostuvo.

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