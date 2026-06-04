La directora general de Atención Ambulatoria y Programas Nacionales, Alejandra García, destacó la importancia de una alimentación adecuada durante la infancia como uno de los pilares fundamentales para garantizar un crecimiento saludable y prevenir enfermedades a largo plazo. Lo hizo durante una entrevista en el programa "Cuando la noche cae la radio se enciende" que se transmite por AM550.

Durante la charla, la funcionaria remarcó que los hábitos alimentarios que se adquieren en los primeros años de vida tienen un impacto directo en el desarrollo físico, cognitivo y emocional de niñas y niños. En ese sentido, subrayó la necesidad de promover una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y adaptada a cada etapa del crecimiento.

Alejandra García destacó la importancia de una alimentación saludable durante la infancia para favorecer el crecimiento y el desarrollo integral.

García también señaló que la educación alimentaria debe involucrar a toda la familia y resaltó el rol de las instituciones de salud y educativas en la promoción de prácticas saludables. Además, advirtió sobre el consumo excesivo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, que pueden afectar la salud infantil y favorecer la aparición de enfermedades crónicas.

Finalmente, la directora destacó las acciones que se llevan adelante desde el sistema de salud para fortalecer la prevención y el acompañamiento de las familias. “Invertir en una buena alimentación durante la infancia es invertir en la salud presente y futura de nuestra comunidad”, sostuvo.