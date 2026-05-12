Cada 12 de mayo se celebra el día internacional de la Enfermería, en conmemoración al nacimiento de Florence Nightingale. Fue quien revolucionó la forma en la que trabajaban los enfermeros, quienes hasta ese momento cumplían tareas que no iban mas allá del cuidado.

El legado de la enfermera más famosa del mundo se mantiene hasta esta época, y sin necesidad de buscar en Europa, en Picún Leufú una mujer trabaja para dar los pequeños pasos que logran grandes cambios. La licenciada Claudia Flores es la directora del Hospital Zonal “Dra. Nancy Ferrari de Diby”, y llegó a ese puesto después de desempeñarse más de 30 años en diversos cargos de la enfermería.

En diálogo con Entretiempo por AM550, la directora explicó que estudió que se inclinó por esta disciplina buscando "una salida laboral rápida porque mis padres eran de muy bajos recursos. Y bueno, cuando empecé a transitar lo que es la enfermería en sí, me atrapó muchísimo. Cuando hice las prácticas en el hospital de Cutral Co, realmente ahí me di cuenta de que era lo que yo quería hacer: ser enfermera".

Esta vocación de servicio se convirtió en lo que ella quería brindarle a la gente. "Yo por ahí defino a lo que es enfermería en tres palabras: cuidado, vocación y humanidad. Y eso es lo que uno recibe, te lo aseguro" resaltó.

Picún Leufú se volvió su lugar en el mundo

"Hace 33 años que estoy acá, ya estoy estabilizada, formé mi familia, tengo mis hijos, mi esposo. Así que comencé mis primeros pasos en el sistema de salud acá en Picún", destacó. Aunque el proceso de formación la llevó por distintos rumbos, siempre terminó volviendo.

"En Neuquén hice el auxiliar, en la escuela de Cruz Roja en Plaza Huincul. Hice la enfermería profesional en la Universidad del Comahue y después me formé como licenciada en la Universidad de Buenos Aires. Esto también es gracias a la familia. Uno dice 'tengo familia y no puedo', pero los pilares fundamentales son la familia, que te acompañan, te incentivan" resaltó.

La pandemia marcó un punto de quiebre en su tarea como enfermera

Los hospitales alejados de los grandes centros urbanos tuvieron que adaptarse a una situación que cambió de un día para otro la forma de trabajar. "Sufrimos muchísimo porque somos hospitales que tenemos una atención más personalizada con el paciente, y esto de la pandemia nos dio un golpe terrible porque de un día para el otro tuvimos que estar atrás de cascos, mamelucos, batas, y no poder tener contacto directo con el paciente", recordó.

Ese cambio también trajo consigo tener que enfrentar desafíos que no habían vivido hasta ese momento. "Como hospital de complejidad tres, cuando veíamos que se agravaba la situación del paciente, los profesionales médicos eran los que tenían que derivar. No teníamos cama, teníamos que priorizar. El médico debía revisar cuál era el primero que se tenía que mandar y dejar otros pacientes. Eso fue muy doloroso para nosotros, que somos una comunidad chica y nos conocemos todos", explicó.

En cuanto a su tarea, Claudia mencionó que "Estaba como enfermera asistencial y Dios me dio la oportunidad de poder estar y acompañar al paciente. Y había momentos en que yo personalmente no pude tomar distancia. Me iba con los trajes y todo, y sentía la necesidad de abrazar al paciente, incomunicado, sin saber qué iba a pasar. O le decían 'te tengo que mandar a Zapala' y esos ojitos te decían '¿qué va a ser de mi vida?'. Así que nosotros éramos la única persona que estaba al lado de ellos".

Cómo encaró el desafío de cambiar de rol

Más de 30 años como enfermera la llevaron a ser una candidata ideal para el puesto de directora del Hospital. "La verdad es algo maravilloso, que nunca pensé que iba a poder llegar a un cargo de conducción. Antes fui jefa de enfermería, estuve dos años como jefa, lo concursé, y después por decisiones superiores el ministro me designó como directora del hospital. Ya van a ser tres años", comentó.

Asumió el cargo a fines de 2023, sucediendo al Dr. Gustavo Arana.

Flores destacó que su objetivo es aplicar los cambios necesarios: "Si tomé este compromiso de estar al frente de nuestro querido hospital es porque quiero hacer mejoras. Trabajé del otro lado y sé las necesidades. Entonces quiero ir mejorando de a poco".

"Por ejemplo, antes el baño era muy chico y cuando teníamos que bañar al paciente entraba primero el paciente y después nosotros. No entraba una silla de ruedas, y por la estructura edilicia nos bañábamos juntos con el paciente porque era muy precario. Yo siempre decía '¿cuándo se podrá hacer esto?', porque los médicos no se dan cuenta" repasó.

"La verdad, a mí me honra estar en este lugar. Y sé que esta parte política, desde el ministro de Salud, que ponga los ojos en nosotros como enfermeras, como gestoras, es algo hermoso, un reconocimiento importante. Que nosotros también podemos estar al frente de una institución" destacó Claudia.

"Podemos tener errores, porque somos humanos, pero el hecho de que nos tengan en cuenta es una caricia al alma. Y más estando ya en el último trayecto de mi jubilación. Gracias a Dios, creo que es lo que yo anhelaba. Yo siempre decía: entro por esta puerta del hospital de Picún y quiero salir por ahí" concluyó.

La entrevista completa: