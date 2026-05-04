La historia de Berta, la mujer que amasa dignidad al costado de la ruta en Añelo

Añelo crece. Crece entre rutas que no descansan, camiones que avanzan a toda hora, empresas que llegan, polvo en el aire y un ritmo que no da tregua. Un pulso vertiginoso que muchas veces no deja tiempo para mirar hacia los costados.

Pero ahí, justo ahí, frente a las bases petroleras y al borde de una ruta siempre en movimiento, hay una historia que se abre paso entre el ruido. Está ella.

Con un puesto sencillo, termos con café y leche siempre calientes y el perfume inconfundible de las tortas fritas recién hechas, Berta Heredia recibe a quienes frenan unos minutos en medio de jornadas largas. Ofrece café, panes con chicharrón amasados de madrugada… pero también algo más difícil de encontrar: una palabra, una sonrisa, un momento de pausa.

Cada día, a las 6 en punto, sin importar el viento patagónico, el frío que corta la piel o el calor seco, arma su lugar y espera. Espera con paciencia y con fe. Con esa fortaleza silenciosa de quienes aprendieron a empezar de nuevo.

Berta llegó en 2019. Venía con sus seis hijos y una sola valija. Como tantos otros, buscaba una oportunidad. Un techo. Una vida mejor.

El camino no fue fácil. Hubo días duros, de incertidumbre, de cansancio acumulado. Días en los que seguir adelante parecía demasiado. Pero siempre estaban sus hijos. Y en ellos, la razón para no bajar los brazos.

Trabajó en lo que pudo. Se reinventó una y otra vez. Hasta que, hace un año, volvió a quedar sin empleo.

Para muchos habría sido un final. Para ella, fue otro comienzo.

Berta llegó en 2019. Venía con sus seis hijos y una sola valija. Como tantos otros, buscaba una oportunidad. Un techo. Una vida mejor. El camino no fue fácil. Hubo días duros, de incertidumbre, de cansancio acumulado. Días en los que seguir adelante parecía demasiado. Pero siempre estaban sus hijos. Y en ellos, la razón para no bajar los brazos. Trabajó en lo que pudo. Se reinventó una y otra vez

A las dos de la madrugada empezó a levantarse para amasar. Primero fueron cuatro docenas. Después diez. Hoy son más de veinte. Pero sus tortas fritas no solo alimentan el cuerpo: acompañan. Porque en cada venta hay una charla. En cada café, una pausa. En cada “buen día” hay una cercanía que reconforta a trabajadores que pasan semanas lejos de sus casas.

Sin proponérselo, Berta se convirtió en parte del paisaje humano de Añelo. Un rostro conocido. Una presencia que abriga en medio de jornadas exigentes.

“Cada día cuando despierto agradezco. Abrir los ojos ya es una bendición. Y me levanto con fe de que todo puede ir mejor”, dice en la charla con Mejor Informado. Y no es una frase hecha. Es la certeza de quien atravesó dificultades y decidió seguir.

Hoy, aquella mujer que llegó con lo justo tiene su casa, un auto y un nuevo motor para seguir: acompañar a su hija en sus estudios universitarios.

A Añelo la llama “tierra bendecida”. Porque allí encontró algo más que trabajo: encontró la posibilidad de reconstruirse.

En una localidad donde el crecimiento suele medirse en cifras, inversiones o producción, historias como la de Berta recuerdan otra dimensión del progreso. La que no aparece en estadísticas, pero se siente en lo cotidiano.

La de las personas que sostienen, crean y transforman. Berta Heredia no solo vende desayunos al costado de la ruta.

En la tierra del petróleo, entre motores y caminos que no se detienen, cada madrugada amasa algo más que pan. Amasa dignidad.