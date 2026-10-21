La defensa de Luque cuestionó las pericias sobre Maradona: “Fue un cuadro súbito e impredecible”

La defensa de Leopoldo Luque concentró este miércoles sus alegatos en cuestionar las conclusiones médicas sobre la muerte de Diego Armando Maradona y sostuvo que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un episodio “súbito e impredecible”.

Los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín expusieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y apuntaron contra las conclusiones de la Junta Médica Interdisciplinaria y distintos elementos de la autopsia utilizados por las acusaciones.

“Maradona muere boca arriba, pero no hay signos de insuficiencia cardíaca”, afirmó Oneto durante su exposición, al citar las conclusiones del perito de parte Pablo María Ferrari.

El abogado agregó que “se trató de un cuadro súbito e impredecible” y calificó como “académicamente insostenible” sostener que Maradona atravesó horas de agonía con un edema agudo de pulmón.

La defensa cuestionó las conclusiones de la Junta Médica

Uno de los principales ejes del alegato estuvo puesto en las condiciones cardíacas de Maradona antes de su muerte.

Oneto cuestionó que la Junta Médica haya concluido que el exfutbolista presentaba una miocardiopatía dilatada y sostuvo que esa determinación se realizó sin haber medido las cavidades del corazón.

También recordó testimonios incorporados durante el juicio respecto de la necesidad de realizar un ecocardiograma y señaló que la medicación cardiológica de Maradona había sido retirada años antes.

“La prueba convergente dice que el corazón de Maradona estaba sano”, afirmó el defensor.

Se trata de la posición de la defensa de Luque, que busca controvertir las conclusiones periciales utilizadas por fiscales y querellas para sostener sus acusaciones.

Oneto también rechazó que el edema cerebral pueda ser considerado por sí mismo una señal de una agonía prolongada y afirmó que, según la interpretación de la defensa, tampoco existían síntomas previos que permitieran anticipar el desenlace.

“No se puede castigar a alguien por algo que no pudo haber evitado”

El planteo busca discutir uno de los puntos centrales del proceso: si el deterioro de la salud de Maradona podía ser advertido y si una intervención médica diferente habría permitido evitar su muerte.

“No se puede castigar a alguien por algo que no pudo haber evitado”, sostuvo Oneto.

Rallín, por su parte, afirmó que Maradona se encontraba “lúcido, orientado en tiempo y espacio” y destacó la autonomía que, según la defensa, mantenía el exfutbolista para aceptar o rechazar tratamientos y estudios.

“Maradona era un hombre que decía que no, no a los estudios, echó a los acompañantes terapéuticos. Tenía autonomía”, planteó el abogado.

Luque y la elección de la casa de Tigre

La defensa también buscó desligar al neurocirujano de la decisión sobre el lugar donde Maradona realizó la internación domiciliaria después de ser operado por un hematoma subdural.

Rallín aseguró que Luque “no eligió” la vivienda del country San Andrés, en Tigre, y señaló que Maximiliano Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla, intervino en esa cuestión.

“No tuvo nada que ver”, insistió el defensor, quien también rechazó que Luque hubiera ejercido una manipulación sobre las hijas del exfutbolista.

Oneto apuntó además contra el trabajo de fiscales y querellas al sostener que “el bloque acusador no tiene ninguna prueba” para respaldar la responsabilidad atribuida a su defendido.

Continúan los alegatos de las defensas

La exposición de los abogados de Luque forma parte de la etapa final del juicio por la muerte de Maradona. Durante la jornada anterior habían alegado las defensas del psicólogo Carlos Díaz y de la psiquiatra Agustina Cosachov. En ambos casos solicitaron la absolución de sus defendidos.

Tras los planteos de Oneto, Rallín y Julio Rivas por Luque, está previsto que expongan Nicolás D'Albora y Agustín Varela, abogados de Nancy Edith Forlini, quien se desempeñaba como coordinadora de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Una vez completados los alegatos pendientes, el proceso continuará con las etapas previstas antes de que el tribunal quede en condiciones de resolver la situación de los acusados.