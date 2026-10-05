Cada 5 de octubre se conmemora el Día del Camino y la Seguridad Vial en Argentina, como una forma de reconocer el trabajo de los trabajadores viales y también fomentar el respeto por las normas de tránsito y el cuidado de la vida en la vía pública.

En el marco de la fecha, se está realizando una jornada de lucha en el Congreso de la Nación, en la Plaza de los dos Congresos, donde se han reunido distintas organizaciones y actores sociales, incluida la Federación de Trabajadores Viales, desde todos los puntos del país para reflexionar y visibilizar el mal estado de las rutas.

La lucha en Neuquén

Fabiana Marillán, integrante de Estrellas Amarillas de Neuquén, explicó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 que este día se conmemora ya que es el día en el cual se reunió el primer congreso Panamericano para trabajar sobre el estado de los caminos.

"Hoy vemos una traza vial totalmente devastada, destruida, detonada. Y vemos una finalidad que tiene el Gobierno Nacional, que es deshacerse de ese compromiso, que si hay un tramo de una ruta que no le genera ingresos económicos, directamente se las entrega a la provincia, pero se las entrega a las provincias bajo qué condiciones. Ninguna. Cero costos, o sea, no pone un peso, no hay más mantenimiento, que ya no lo había, imagínate ahora", reclamó Marillán.

Manifestó que a partir de esto están participando desde Neuquén con Estrellas Amarillas y otros sindicatos, visibilizando la situación de las rutas en todo el país y buscando generar conciencia desde el Congreso Nacional, visitando diputados y exigiendo nuevas leyes.

"Nosotros hemos hecho mucho trabajo con cada uno de los diputados nacionales que nos representan con esa intención de que se ponga la mesa, que se trabaje, y si el Estado Nacional o el Gobierno Nacional tiene otra propuesta, que la haga. Nosotros hemos ido, en reiteradas oportunidades, a Buenos Aires a hablar del tema, y desde el mismo Ministerio de Justicia nos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con respecto a este proyecto", agregó Marillán sobre las respuestas que han obtenido hasta ahora.

Qué medidas piden las organizaciones

Las organizaciones tienen como objetivo modificar el Código Penal y sostienen que no hay acuerdo legislativo para que haya una modificación general de esto, aunque se está planteando hace más de 30 años y consideran que es una "falta de respeto gravísima para todos los familiares de las víctimas".

"Que los asesinos al volante no queden libres. Nosotros no hablamos de una ley para que vayan todos presos, hablamos de una ley con una escala punitiva, que depende del tipo de siniestro, que depende del tipo de agravante, si hubo alcohol, si hubo exceso de velocidad, si hubo abandono de persona, que se vayan teniendo distintos tipos de agravantes, en esa escala, hasta llegar a los 12 años de prisión", explicó sobre el pedido de Estrellas Amarillas.

Además aclaró que con esto buscan generar conciencia y que los conductores sepan que si matan al volante habrá un castigo más duro. "Esa es nuestra gran lucha, y que tenemos poco tiempo porque ese proyecto pierde valor parlamentario en el mes de febrero", indicó.

El grupo Estrellas Amarillas fue recibido en la Legislatura neuquina hace algunos días, con el presidente de la comisión Matías Martínez, quien trabaja en el proyecto de modificación del Código de Faltas de Neuquén. Este lunes participarán de otra reunión en la Casa de las Leyes en Centenario.

"Nosotros proponemos que el Código de Faltas Provincial tiene que tener estas cuestiones. Hablamos no solamente de una multa económica, sino hablamos de tareas comunitarias, y también llevamos la misma idea que llevamos cuando fue el de la ciudad de Neuquén, que tiene que ver con un arresto en el caso de situaciones muy complejas, graves, gravísimas, estamos hablando de no solo una cuestión de multa económica, sino también una obra de reeducación vial para estos infractores".

Un número que sigue aumentando

Marillán finalizó destacando que hoy hay más de 50 personas fallecidas en siniestros viales, "es responsabilidad de todos, pero esa persona que se sube a un volante tiene en sus manos la vida propia, pero sobre todo la ajena. Así que, nada, tenemos una agenda larguísima esta semana producto de todas las insanidades que han venido sucediendo en nuestra provincia así que a toda la sociedad, a toda la comunidad que te escucha cuidarnos, que no vayamos como locos", concluyó.