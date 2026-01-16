La organización Estrellas del Neuquén, dedicada a la concientización y prevención vial, difundió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el siniestro vial registrado el 16 de enero en la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 15, en dirección a Mari Menuco.

El hecho involucró el vuelco de una camioneta en la que se trasladaban cuatro trabajadores petroleros, quienes debieron ser hospitalizados tras el impacto.

Alcoholemia considerada positiva e intervención judicial

Según detallaron desde la entidad, el otro conductor involucrado se dio a la fuga mientras las víctimas eran asistidas y luego regresó a su domicilio.

Posteriormente, al intentar realizarle el test de alcoholemia, no fue posible obtener una medición válida en tres oportunidades consecutivas. De acuerdo con la normativa vigente en Neuquén, esta situación implica que el resultado sea considerado alcoholemia positiva.

La información fue comunicada a la Fiscalía, que incorporó el dato a la investigación judicial en curso.

Llamado a la responsabilidad al volante

En el comunicado, Estrellas del Neuquén reafirmó que alcohol y conducción no son compatibles y advirtió que huir de un siniestro vial agrava la responsabilidad de quien conduce.

Desde la organización remarcaron la necesidad de reforzar los controles y la conciencia social, especialmente en rutas de alto tránsito laboral, como las que conectan con la zona petrolera de Añelo.

Seguridad vial en rutas productivas

El pronunciamiento vuelve a poner el foco en los riesgos que enfrentan a diario quienes circulan por corredores clave para la actividad económica de la provincia, y en la importancia de prevenir conductas que pueden derivar en consecuencias graves o irreversibles.

El mensaje cerró con una consigna sostenida por la organización desde su creación: “Ni una víctima más en el tránsito”.