Neuquén registró 2.201 siniestros viales hasta el 31 de julio, con 884 personas lesionadas leves, 163 heridas de gravedad y 39 víctimas fatales, según las estadísticas de la Policía provincial. Para el comisario mayor Andrés Borra, director de Asesoría de Planeamiento de la fuerza, se trata de “un número bastante alarmante” que debe servir como herramienta para definir políticas de prevención, controles e inversiones en infraestructura vial.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, Borra explicó que los datos se construyen a partir de las intervenciones realizadas por la Policía y aclaró que existe una parte de los siniestros que no queda registrada porque los involucrados resuelven los daños materiales directamente entre ellos o a través de sus compañías de seguros.

“Tenemos que afirmar que esos números son correctos”, sostuvo el comisario mayor, aunque aclaró que las estadísticas policiales no contemplan aquellos hechos en los que no se solicita intervención. En cambio, los 2.201 casos registrados corresponden a situaciones en las que hubo llamados a los teléfonos de emergencia y fue necesaria la presencia policial para asistir, normalizar el tránsito o incluso mediar entre las partes.

Celular, alcohol y velocidad

Borra enumeró los principales factores que aparecen asociados a los siniestros viales y apuntó especialmente contra algunas conductas de los conductores. Mencionó el uso del teléfono celular, el cruce de semáforos en rojo, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, el incumplimiento de las prioridades de paso y las maniobras riesgosas en las rutas.

“Vemos que las consecuencias lesivas, los riesgos se agravan sobre las rutas”, explicó. En ese sentido, remarcó que la velocidad tiene una incidencia directa sobre la gravedad de los siniestros y las lesiones que sufren los ocupantes de los vehículos.

“Si no hay gran velocidad, vemos que los siniestros no afectan en mayor medida a los ocupantes de los vehículos”, señaló.

Las rutas que preocupan

Al referirse a las víctimas fatales, Borra puso el foco principalmente en los corredores viales de mayor circulación. Entre ellos mencionó la Ruta 40, la Ruta 237 en la zona de Piedra del Águila y Collón Curá, la Ruta 234 y la A-22 en el tramo entre Cutral Co y Arroyito.

También señaló como corredores de creciente importancia a las rutas 7, 51, 151 y 8, vinculadas al movimiento que genera la actividad de Vaca Muerta.

En ese contexto, destacó que la reducción de las velocidades máximas tuvo un impacto positivo. Según explicó, desde la implementación de esa medida se observó “una baja bastante importante” en la siniestralidad.

Patrullas en las rutas

Ante la consulta sobre la presencia de móviles policiales en las rutas más transitadas, Borra explicó que existen PAC, las denominadas Patrullas de Camino, que realizan tareas en distintos sectores de la provincia.

El funcionario vinculó la necesidad de reforzar la prevención con el crecimiento del flujo vehicular. Neuquén recibe un importante movimiento turístico durante las temporadas de mayor circulación, especialmente por la Ruta 237 hacia Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. A esto se suma el incremento del tránsito asociado a la actividad económica de Vaca Muerta.

Borra señaló que la Policía cuenta con patrullas en puntos estratégicos, entre ellos sectores de la confluencia hacia el sur, la zona de Dina Huapi y la conexión de las rutas 234, 237 y 40. Según indicó, este despliegue permitió brindar asistencia rápida ante numerosos siniestros, incluso durante las inclemencias climáticas registradas en la zona cordillerana.

“Lamentablemente, no se puede disminuir a cero”, reconoció, aunque destacó que el trabajo conjunto con la Secretaría de Emergencias permitió reducir las consecuencias de distintos episodios y mejorar los tiempos de respuesta.

El problema de los controles de velocidad

El comisario mayor también señaló un punto que considera pendiente: los medios tecnológicos destinados a controlar la velocidad. Borra explicó que actualmente existe un retraso en la homologación de los equipos y medios de control, además de trámites que dependen de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que están por fuera de las decisiones directas de la Policía provincial y de los organismos políticos neuquinos.

Desde la Asesoría de Planeamiento, explicó, se brinda información objetiva al jefe de Policía, a la Jefatura y al ministro de Seguridad para contribuir a la toma de decisiones. “Son materias objetivas que para tomar decisiones específicas son sumamente necesarias”, sostuvo.

Con 39 víctimas fatales y más de 1.000 personas lesionadas en los primeros siete meses del año, las cifras marcan la dimensión de un problema que combina conductas de los usuarios, condiciones de las rutas, volumen de tránsito y herramientas disponibles para la prevención y el control.